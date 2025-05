Nintendo Switch 2 bekommt eine Funktion für den Game Chat, die ihn zugänglicher für alle macht

Die Switch 2 erscheint Anfang Juni, die Game Chat-Funktion ist direkt zum Launch verfügbar.

Der Launch der Nintendo Switch 2 ist nun nicht mehr weit entfernt, in etwas mehr als zwei Wochen ist es so weit. Derzeit teilt Nintendo regelmäßig kleinere Videoclips, die bestimmte Funktionen der Konsole zeigen, von denen etliche noch nicht bekannt waren. Dazu gehört auch dieses Feature für den Game Chat.

Was ist das für ein Feature? Der Game Chat wird Text-to-Speech unterstützen. Das bedeutet, dass ihr selbst eingegebene oder von anderen geschriebene Texte automatisch vom System vorlesen lassen könnt. Das ist vor allem für Menschen mit Sehbehinderungen oder Leseschwächen eine große Hilfe und dementsprechend eine sehr willkommene zusätzliche Accessibility-Einstellung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. BlueSky-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum BlueSky-Inhalt

Außerdem wird es die Möglichkeit geben, das Ganze auch in umgekehrter Reihenfolge zu machen und in Chats gesagte Sätze in einem separaten Fenster transkribieren zu lassen.

USB-Tastaturen-Support noch nicht offiziell, aber wahrscheinlich

Der oben verlinkte Bluesky-Eintrag merkt zudem an, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass die Switch 2 auch USB-Tastaturen unterstützt. Das ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber sehr wahrscheinlich, da bereits die erste Switch die Nutzung von USB-Tastaturen erlaubte.

Game Chat ist eine neue und von Nintendo besonders herausgestellte Funktion der Switch 2. Drückt ihr die C-Taste auf den Joy-Con oder dem Pro-Controller, könnt ihr mit anderen Spieler*innen eurer Freundesliste quatschen. Auf Wunsch kann ein Kamerabild zugeschaltet oder gar das eigene Gameplay auf die Bildschirme der per Game Chat verbundenen Personen gestreamt werden.

Wichtig: Der Game Chat ist ein Nintendo Switch Online-Feature. Ihr braucht also ein kostenpflichtiges Abo, um es zu nutzen. Allerdings erst ab dem 31. März 2026 – bis dahin ist die Nutzung für alle Switch 2-User kostenlos.

4:27 120Hz, HDR und 4K - Die Switch 2 zeigt im Trailer endlich, was sie kann

Autoplay

Nintendo hatte die Switch 2 im Januar 2025 offiziell enthüllt und im Rahmen einer Nintendo Direct Anfang April viele weitere Informationen zur neuen Konsole geteilt. Das System erscheint am 5. Juni 2025 und ist in Deutschland als Basisversion (nur die Konsole) oder alternativ im Bundle mit Mario Kart World erhältlich.

Werde ihr den Game Chat und die Text-to-Speech-Funktion nutzen?