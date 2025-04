Die Nintendo Switch 2 wird ein richtiges Monster: Offizielle Maße und Gewicht zeigen, wie groß die Konsole wirklich ist

Das sind die genauen Maße der Nintendo Switch 2.

Update am 03. April: Die genauen Maße der Switch 2 sind da und bestätigen nicht nur Leaks sondern zeigen auch, wie schwer und groß die neue Konsole ist – und zum Vergleich zur Switch 1 gibt es deutliche Unterschiede.

Die Switch 2 im Größenvergleich

Ein Vergleichsbild (erstellt von Redditor "HertzBurst") zeigte uns bereits nach der Enthüllung im Januar, wie die Switch 2 (im Handheldmodus) größentechnisch im direkten Vergleich zur OLED, Standard-Switch und Switch Lite abschneidet.

Doch jetzt kennen wir auch ganz offizielle Abmessungen, Maße und Gewicht.

Bildschirmgrößen der Nintendo Switch-Konsolen:

Nintendo Switch 2: 7,9 Zoll

7,9 Zoll Nintendo Switch OLED: 7 Zoll

7 Zoll Nintendo Switch: 6,2 Zoll

6,2 Zoll Nintendo Switch Lite: 5,5 Zoll,

Abmessungen älterer Switch-Konsolen:

Nintendo Switch 2 ohne Joy-Cons : noch unbekannt mit Joy-Cons : 272 x 166 x 13,9 mm

Nintendo Switch OLED ohne Joy-Cons: 176 x 102 x 14 mm mit Joy-Cons: 242 x 102 x 29 mm

Nintendo Switch ohne Joy-Cons: 173 x 102 x 14 mm mit Joy-Cons: 238 x 102 x 29 mm

Nintendo Switch Lite 208 x 91 x 29 mm



Gewicht älterer Switch-Konsolen:

Nintendo Switch 2: ohne Joy-Cons : 401 Gramm mit Joy-Cons : 534 Gramm

Nintendo Switch OLED ohne Joy-Cons: 319 Gramm mit Joy-Cons: 420 Gramm

Nintendo Switch ohne Joy-Cons: 297 Gramm mit Joy-Cons: 398 Gramm

Nintendo Switch Lite 277 Gramm



Knackpunkt Accessibility: Wichtig an den Abmessungen ist, dass die Switch 2 in allen Punkten größer und schwerer als ihr Vorgänger ist. Das kann dafür sorgen, dass Personen mit motorischen Einschränkungen oder auch Kinder Probleme bei der Nutzung der Switch 2 bekommen könnten. Falls ihr davon betroffen seid, dann schaut euch die Maße und das Gewicht genau an, um für euch zu entscheiden, ob ihr die Konsole genauso wie den Vorgänger nutzen könnt. Optional können euch auch ergonomische Hüllen von Drittanbietern helfen.

Alle weiteren Features, in denen sich die Switch 2 von den älteren Switch-Modellen unterscheidet, führen wir im unten verlinkten GamePro-Artikel für euch auf:

Die Nintendo Switch 2 kommt 2025 auf den Markt, und es dauert auch nicht mehr lange. Bereits am 05. Juni 2025 feiert Nintendo die Markteinführung. Der Preis mit 470 Euro jedoch spaltet aktuell die Community, was ein signifikanter Anstieg zur Switch 1 ist.

Was sagt ihr zur Größe der Switch 2 und würdet ihr euch die Konsole vorbestellen?