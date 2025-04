Drittanbieter stellt Hülle und Dock für die Switch 2 vor - und macht die 'Originale' damit noch besser

Die Nintendo Switch 2 erscheint in weniger als zwei Monaten und wenn es wie bei der ersten Switch sowie vielen anderen Handhelds läuft, wird auch bei der neuen Hybrid-Konsole das Zubehör von Drittanbietern eine wichtige Rolle spielen. Ein solcher Hersteller hat kürzlich sein spannendes Line-Up enthüllt.

Ergonomische Joy-Cons und praktischer Dock

Darum geht's: Die kanadische Firma dbrand hat sich auf Hüllen und Zubehör für Smartphones, aber auch Gaming-Konsolen und Handhelds spezialisiert. Vor kurzem hat das Unternehmen neue Produkte vorgestellt, die zusammen mit der Nintendo Switch 2 im Juni erscheinen.

Hinter dem Markennamen Switch 2 Killswitch verbergen sich eine ergonomische Hülle, ein verbesserter Dock und ein Reiseschutz für die neue Handheld-Konsole.

Das Sortiment könnt ihr euch hier im Traîler ansehen:

0:33 Nintendo Switch-2-Zubehör von DBrand vorgestellt

Das steckt drin: Das wohl interessanteste Produkt dürfte das sogenannte "Killswitch Case" sein. Es schützt die Rückseite der Konsole nicht nur vor Kratzern, sondern erweitert die Joy-Cons auch noch mit ergonomischen Griffen. Die greifen sich in der Regel nicht so gut wie richtige Controller, aber immer noch besser als die flachen Joy-Cons.

Nintendo hat die abnehmbaren Controller für die Switch 2 zwar überarbeitet und vergrößert, dennoch ist es gut möglich, dass langes Spielen bei vielen Nutzer*innen, besonders jenen mit großen Händen, zu Schmerzen führt.

Chris hat darüber beispielsweise einen Artikel geschrieben, in dem er auch aufgreift, wieso solche Grifferweiterungen für ihn essenziell geworden sind:

Durch die besonderen Griffe soll die Konsole mit der Hülle laut dbrand dann auch wieder besser in der Hand liegen.

Die Features der Switch 2 sollen übrigens nicht eingeschränkt werden: Alle Anschlüsse sind weiter erreichbar, der Kick-Stand auf der Rückseite lässt sich normal ausklappen und auch der Magnet-Mechanismus der Joy-Cons wird nicht beeinträchtigt.

Passend zum Case gibt es auch ein "Travel Cover", das einfach an der Hülle befestigt werden kann und mit einer Halterung für bis zu zehn Spiele-Karten ausgestattet ist. Kleine Stick-Kappen mit Extra-Grip werden ebenfalls angeboten.

Zu guter Letzt bietet dbrand auch noch einen "Dock Adapter" an, der einfach an den Dock der Switch 2 angebracht wird. Die Konsole wird dabei schick ausgestellt und nicht im Dock "versteckt". Ob das besser aussieht, ist – wie so oft – natürlich Geschmackssache.

Die einzelnen Teile können zwar noch nicht vorbestellt werden, Interessierte können allerdings für 3 US-Dollar eine Reservierung hinterlegen und dann als Erste bestellen.

Wie gefällt euch das Zubehör? Werdet ihr die Switch 2 mit einer Hülle benutzen?