Nintendo Switch 2-Händler verspricht, dass es in jeder einzelnen Filiale zum Release mindestens ein Exemplar geben wird

Müller will die Nintendo Switch 2 zum Release in jeder Filiale vorrätig haben.

Nur noch zweimal schlafen, dann ist's am kommenden Donnerstag endlich so weit und die Nintendo Switch 2 erscheint. Falls ihr euch noch keine Konsole vorbestellt habt und spontan am 05. Juni auf große Shopping-Tour gehen wollt, haben wir eine interessante Info für euch: Der Drogerie-Markt Müller will laut eigener Aussage in sämtlichen deutschen Filialen mindestens ein Exemplar zum Release vorrätig haben.

Die Switch 2 gibt's zum Release garantiert in jedem Müller

Die frohe Kunde stammt von GamesWirtschaft, die in ihrem Artikel den Verkauf der Switch 2 in allen 950 Filialen von Müller bestätigen:

" (...) zudem will Müller die flächendeckende Nintendo Switch 2-Versorgung im kompletten Filialnetz sicherstellen: Zum Launch am 5. Juni ist die Konsole in sämtlichen 950 Filialen in acht Ländern „mindestens einmal verfügbar“. Darüber hinaus wird die Switch 2 im technisch kernsanierten Online-Shop angeboten."

Beachten solltet ihr allerdings, dass das vorhandene Kontingent im schlimmsten Fall bei einer Konsole pro Filiale liegen könnte. Hier ist mancherorts mit Blick auf die aktuelle Verfügbarkeit der Switch 2 also durchaus Schnelligkeit gefragt.

Wie es generell um die Verfügbarkeit der Nintendo Switch 2 steht, erfahrt ihr in unserem Live-Ticker:

Müller erweitert Zusammenarbeit mit Nintendo

Dass Müller die Nintendo Switch 2 flächendeckend anbietet, kommt nicht von ungefähr. So bietet die Drogeriekette seit Kurzem den ersten Nintendo-Markenshop außerhalb Japans an, wie ebenfalls GamesWirtschaft berichtet.

Neben Videospielen findet ihr aktuell in den Filialen in Ulm und Mainz eine Auswahl an "Merchandise, Technik-Gadgets und Spiel-, Schreib- und Haushaltswaren."

Das Angebot von Nintendo-Produkten zählt dabei zu einer Neuausrichtung von Müller im Bereich Entertainment, wo künftig der Fokus nicht mehr auf dem Verkauf phyischer Datenträger (CDs, DVDs) liegen soll. Vielmehr soll künftig Zubehör wie Merchandise oder Gaming-Food über die Ladentheke wandern.

Habt ihr die Switch 2 bereits vorbestellt oder wollt ihr am Donnerstag vor Ort euer Glück versuchen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.