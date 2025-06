Achtung, Sturzgefahr: Zahlreiche Switch 2-Fans warnen vor dem Kauf eines bestimmten Case - die Antwort des Herstellers überrascht

Wenn eine Konsole im Wert von knapp 500 Euro auf den Boden knallt, ist das schmerzhaft.

Zum Release der Nintendo Switch 2 am 05. Juni 2025 ist die Auswahl an Accessoires der sich erfolgreich verkaufenden Konsole noch recht überschaubar gewesen. Dritthersteller haben es sich von daher zur Aufgabe gemacht, die entsprechende Hardware zu liefern. Aktuell könnt ihr allerdings nicht allen Accessoires vertrauen, wie die Kritik von Spieler*innen an einer bestimmte Marke beweist.

Killswitch-Case von dbrand in der Kritik

Auf Reddit berichten aktuell zahlreiche Käufer*innen von Killswitch-Schutzhüllen von Problemen mit ihrem Switch-2-Case, sodass mittlerweile Nachrichtenportale wie Kotaku und Forbes sich die Angelegenheit genauer angeschaut haben.

Die Killswitch-Schutzhülle der Marke dbrand soll dabei eure Konsolen umschließen und sie besser schützen sowie angenehmer in den Händen machen. Was sich gut anfühlen mag, verspricht leider keinen Halt. Zahlreichen Personen fällt die Konsole auf den Boden, weil sich die magnetische Halterung der Joy-Cons löst. Wie das dann aussieht, seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Natürlich ist es nicht ideal, die Switch 2 lediglich an einem einzelnen Joy-Con festzuhalten. Dennoch darf die Konsole sich nicht einfach davon loslösen. Als ich meine Switch 2 ohne Schutzhülle probehalber an einem Joy-Con festhalte, biegt sie sich leicht, bleibt aber sonst daran haften.

18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Autoplay

Die Ursache: Wenn ihr euch eine hüllenlose Switch-2-Konsole anschaut, befindet sich zwischen dem Bildschirm und den Joy-Cons ein kleiner, aber sichtbarer Abstand. Wie unter anderem das Spiel Nintendo Switch 2 Welcome Tour erklärt, ist dieser Abstand notwendig, damit sich eure Konsole nicht bei den kleinsten Bewegungen von den magnetischen Joy-Cons löst.

Die Killswitch-Hülle füllt diese Lücke aus und nimmt der Konsole damit die notwendige Flexibilität, um bei gebogenen Joy-Cons befestigt zu bleiben. Ohne diese Lücke fällt damit die Konsole von den Joy-Cons ab, wenn ihr sie beispielsweise in einer Hand haltet.

Wie sehr betrifft mich das?

Wenn ihr eine Killswitch-Hülle von dbrand bestellt habt, ist das definitiv ein Punkt, den ihr bei der Benutzung beachten solltet, wenn ihr nicht wollt, dass die teure Konsole auf den Boden klatscht.

Das Unternehmen befindet sich jedoch in Kanada und verkauft die Hüllen in Kombination mit einem (ebenfalls fehlerhaften) Dock-Adapter im Kombi-Pack für 59,95 US-Dollar. Durch die hohen Versandkosten und die potenziell hohen Zollgebühren ist es nicht gerade das attraktivste Produkt für Käufer*innen in Europa, die deswegen womöglich zu Alternativen greifen.

So sieht die Killswitch-Hülle auf der offiziellen Website aus. (via dbrand.com)

Das problematische Verhalten von Hersteller dbrand

Nach den zahlreichen Beschwerden im Subreddit der Marke dbrand hat sich schließlich auch Hersteller dbrand in einem Beitrag selbst zu Wort gemeldet. Dort erklären sie die Problematik. Mehrfach hält dbrand dabei fest, wie unnatürlich und ungewöhnlich es sei, die Konsole mit einer Hand festzuhalten. Beinahe schon belehrend schreibt dbrand, dass die folgenden drei von drei Punkte eingehalten werden müssen, damit es überhaupt zum Loslösen der Konsole kommt:

Die Konsole an einem Joy-Con allein festhalten

Lediglich der Joy-Con wird dabei berührt und kein anderer Teil der Konsole irgendwie unterstützt

Die Konsole wird eher parallel zum Boden (anstatt senkrecht) gehalten

Damit schiebt dbrand die Schuld auf Käufer*innen des Case ab, die ihre Konsole einfach nicht richtig halten sollen. Und entschuldigt sich „verf**** noch mal bei allen, die Probleme bei gewöhnlicher Benutzung haben“.

Das ändert dbrand an zukünftigen Killswitch-Hüllen ab Juli 2025: Trotz der unnötigen Art der Rechtfertigung und der Schuldzuweisung unternimmt dbrand auch selbst etwas gegen die suboptimalen Hüllen. Seit dem 21. Juni 2025 haben sie die Toleranz-Richtlinien für die Befestigungslippe der Hülle so angepasst, dass sie in Zukunft noch ein wenig schlanker sein soll. Konkret um 0,12 mm.

Ob sich das Problem damit löst, werden Test- und Userberichte ab Mitte Juli zeigen. Unschön ist die ganze Angelegenheit bis jetzt trotzdem. Ein Unternehmen sollte dazu stehen, wenn sein Produkt die ursprüngliche Benutzung eines Geräts verändert und vor allem einschränkt. Denn das ist trotz des belehrenden Verhaltens von dbrand Fakt.

Kauft ihr für eure Konsolen und Handhelds Hüllen von Drittherstellern? Falls ja, wie sind eure Erfahrungen?