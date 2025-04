Nintendo Switch 2 legt für Vorbestellung strenge Regeln fest und ihr erfüllt sie vielleicht gar nicht

Wollt ihr die Switch 2 vorbestellen, müsst ihr einiges beachten.

Bei der Nintendo Direct gab es jede Menge Infos zur neuen Switch 2. Neben Größe, Specs, Release und Preis hat Nintendo auch endlich verraten, ab wann die Vorbestellungen für die Hybridkonsole losgehen. Allerdings gibt es auch ein großes Manko: Nicht jeder wird sich nämlich für den Preorder qualifizieren können. Gut möglich also, dass ihr ausgeschlossen seid.

Das müsst ihr tun, um eine Nintendo Switch 2 vorbestellen zu können

Allzu lange dauert es nicht mehr, ehe die Vorbestellungen für die Switch 2 starten, immerhin ist auch der Release der Konsole bereits am 5. Juni.

Wann starten die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2? Am 8. April

Am 8. April Wie viel kostet die Nintendo Switch 2? Die Switch 2 kostet 469,99 Euro für die normale Edition und 509,99 Euro für die Mario Kart World-Edition.

Auf der offiziellen Webseite von Nintendo können wir aber auch ein paar Einschränkungen entdecken. Nicht jeder darf nämlich an den Preorders teilnehmen. Konkret müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen:

Ihr müsst über eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft verfügen und bis zum 31. März 2025 mindestens zwei Jahre ununterbrochen ein Abo besessen haben.*

verfügen und bis zum 31. März 2025 mindestens zwei Jahre ununterbrochen ein Abo besessen haben.* Ihr müsst eine "gewisse" Spielzeit in erworbenen Nintendo-Spielen verbracht haben. Wie viel Zeit hier konkret gemeint ist, wir nicht genannt, höhere Spielzeiten sollen aber bevorzugt wreden.

Wie viel Zeit hier konkret gemeint ist, wir nicht genannt, höhere Spielzeiten sollen aber bevorzugt wreden. Ihr müsst Nutzungsinformationen mit Nintendo teilen , um Angebote und Empfehlungen individuell anzupassen.

, um Angebote und Empfehlungen individuell anzupassen. Ihr müsst Werbe-E-Mails und Nachrichten von Nintendo zugestimmt haben.

*Seid ihr Teil einer Familienmitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, habt ihr nur Glück, wenn ihr Inhaber der Mitgliedschaft seid. Alle weiteren Mitglieder sind nicht für die Vorbestellungen berechtigt.

4:27 120Hz, HDR und 4K - Die Switch 2 zeigt im Trailer endlich, was sie kann

Habt ihr all diese Bedingungen erfüllt, scheint eine Vorbestellung trotzdem nicht garantiert zu sein. Immerhin gibt Nintendo selbst an, dass Accounts mit einer höheren Spielzeit bevorzugt werden – anscheinend werden Einladungen für Preorders also gestaffelt verschickt.

Hier gibt's alle Ankündigungen aus der Nintendo Direct:

Diese Regeln wirken natürlich ziemlich hart. Besonders, wenn ihr kein Nintendo Switch Online-Abo besitzt oder Teil einer Familiengruppe seid, geht ihr schlicht leer aus. Vermutlich sollen diese harten Regeln vor allem Skalpern einen Riegel vorschieben.

Was denkt ihr zu diesen Anforderungen für die Vorbestellungen? Ist es das Wert, um Skalper im Zaum zu halten?