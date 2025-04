Nintendo Switch 2: Die Konsole bekommt ein gewaltiges Bildschirm-Upgrade, OHNE OLED!

Im Display der Switch 2 steckt mehr als wir bisher erwartet haben.

Nintendo hat einige technische Fakten zur Nintendo Switch 2 genannt, darunter auch zum Display. Und wie zuvor "befürchtet" wird es diesmal kein OLED, sondern ein LCD-Bildschirm. Das klingt erstmal nach einem Downgrade im Vergleich zur OLED-Switch 1, aber es gibt etliche Features, mit denen wir nicht gerechnet haben.

Das kann das Switch 2-Display

Zuvor ist bereits aufgefallen, dass der Switch 2-Bildschirm ein ganzes Stückchen wächst. Nintendo hat jetzt offiziell bestätigt, dass das verbaute LC-Display 7,9 Zoll groß ist.

Darüber hinaus gibt es eine Auflösung von 1080p statt 720p! Metroid Prime 4: Beyond soll die Full-HD-Auflösung beispielsweise unterstützen.

4:27 120Hz, HDR und 4K - Die Switch 2 zeigt im Trailer endlich, was sie kann

Autoplay

Darüber hinaus unterstützt der Bildschirm aber auch noch eine Bildfrequenz von 120 Hertz und HDR. Die hohe Framerate sorgt für flüssiges Gameplay und die HDR-Ausgabe für eine hohe Farbdynamik und Leuchtintensität. Vor allem bunte Nintendo-Spiele könnten davon massiv profitieren.

Hier erfahrt ihr mehr darüber, wieso HDR so eine geniale Funktion ist:

Noch höhere Auflösung am Dock

Die Docking Station wird bis zu 4K und 60 fps unterstützen. Spezielle Performance-Modi wie in Metroid Prime 4 bringen das Spiel zudem auf 120 fps, allerdings bei 1080p. 4K und 120fps ist dann wohl aufgrund der verbauten Hardware nicht möglich, dafür wäre ein Handheld schlicht zu langsam.

Da es aber viele Switch 2-Upgrades geben wird, liegt nahe dass es einige Switch 1-Spiele noch einmal in 4K und 120 fps geben könnte. Es kommen ja auch noch einige Cross-Gen-Titel heraus.

Eine überraschend Wahl also, wie gut HDR auf der Switch 2 aussehen wird, lässt sich aber noch nicht erahnen. HDR wirkt eigentlich auf OLED-Bildschirmen am besten, da bei LC-Bildschirmen ohne komplexe Dimmzonen die Schwarztöne zu hell glühen. Wir sind also schon gespannt, wie Nintendo die Funktion umsetzt und wie viele Spiele dann tatsächlich auch in 120 fps genutzt werden können.

Findet ihr es gut, dass Nintendo auf 120 Hertz und HDR setzt? Ohne OLED-Bildschirm?