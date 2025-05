Erste Gamer haben die Nintendo Switch 2 und posten Videos, doch Pech gehabt: Sie ist unbrauchbar, den es muss erst ein wichtiges Update geladen werden

Erste Menschen posten Unboxing-Videos zur Switch 2 online.

Bald ist es so weit: Am 05. Juni 2025 erscheint die Nintendo Switch 2. Obwohl der offizielle Release-Termin der neuen Nintendo noch etwas mehr als eine Woche hin ist, haben einige Leute es offenbar geschafft, das Gerät jetzt schon in die Hände zu bekommen. Es gibt sogar ein erstes Video von der Switch 2 in freier Wildbahn, das jetzt die Runde macht.

Doch zu früh gefreut. Denn wie sich herausstellt, können die ganz frühen Nintendo Switch 2-Vögel die Konsole noch gar nicht vollumfänglich nutzen, da ein Update nötig ist, um darauf überhaupt Spiele zocken zu können.

Erstes Nintendo Switch 2-"Unboxing" im Umlauf

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein YouTuber hat bereits am Dienstag ein kurzes "Unboxing"-Video gepostet, es wird vermutet dass er die Konsole in Saudi-Arabien erstanden und früher in die Hände bekommen hat. Der originale Post wurde gelöscht, ist aber noch auf X zu finden.

Aber die bereits angesprochene Krux an der ganzen Sache: Die Switch 2 benötigt ein Launch-Update, damit Switch 2-Spiele darauf gespielt werden können. Dieses kann wohl ab dem 05. Juni heruntergeladen werden. Die Konsole vor allen anderen in den Händen halten? Schön und gut, aktuell kann das Gerät aber eben gar nicht wirklich genutzt werden.

Der bekannte Insider und X-User Wario64 habe von einer anonymen Quelle ebenfalls Wind davon bekommen, dass es einen solchen Day 1-Patch geben soll. Besagte Quelle besitze die Switch 2 ebenfalls schon vor dem Release. Wird die Konsole hochgefahren, erscheint laut Quelle folgender Hinweis: "Bitte verbinde dich mit dem Internet und update das System".

Wie die Switch 2 jetzt schon in die freie Wildbahn geraten sein könnte, darüber lässt sich nur spekulieren. Womöglich wurde sie bereits von einzelnen Shops herausgegeben. Gestern tauchten erste Fotos von Switch 2-Lagerbeständen in Geschäften auf. Sprich: Erste Shops haben die Konsole schon jetzt und füllen ihre Lager auf.

Preis und Release: Die Switch 2 erscheint am 05. Juni in zwei Varianten. Einmal als "nackte" Konsole ohne Spiel, die (UVP) für 469,99 Euro zu haben ist. Und darüber hinaus gibt's ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro (UVP).

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2 kaufen/vorbestellen: Alle Infos zu Händler und Kontingent im Ticker | Hier bekommt ihr die Konsole von Linda Sprenger

Die Konsole ist vorbestellbar, wobei die Kontingente bereits seit Längerem stark erschöpft sind. Alle Infos dazu findet ihr oben im Ticker. Ab dem 05. Juni wird die Switch 2 im klassischen stationären Handel, unter anderem bei MediaMarkt/Saturn, erhältlich sein.

Habt ihr euch die Nintendo Switch 2 vorbestellt oder kauft ihr sie euch zum Release im Laden?