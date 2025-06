Nintendo Switch 2 bei Media Markt/Saturn kaufen: Mit diesem Trick bekommt ihr die Konsole zum Launch fast garantiert

Bietet euer lokaler Händler Reservierungen an, habt ihr gute Chancen auf eine Switch 2.

Wer sich zum Release eine Nintendo Switch 2 jetzt noch ein Exemplar sichern will, guckt vielerorts in die Röhre. Die neue Hybrid-Konsole ist nämlich online nahezu überall ausverkauft und neue Kontingente sind schnell vergriffen.



Die größte Hoffnung ist da eigentlich, am 5. Juni im Elektronikfachmarkt eures Vertrauens vorbeizuschauen und sich eine Switch 2 direkt vor Ort zu schnappen. Könnt ihr aber nicht direkt morgens auf der Matte stehen, könntet ihr auch hier Pech haben und alles ist ausverkauft.



Aber es gibt Hoffnung: Viele Märkte bieten nämlich die Option an, sich schin jetzt eine Konsole im Markt zu reservieren und sie dann später abzuholen. Wir erklären euch, wie es geht.

So reserviert ihr eine Switch 2 bei MediaMarkt und Saturn

Die Reservierung hat nichts mit der klassischen Vorbestellung zu tun, die ihr online tätigen könnt. Stattdessen müsst ihr beim Elektrohändler vor Ort vorbeischauen und eine Reservierung anfragen. In der Regel bekommt ihr dann einen Beleg ausgedruckt, mit dem ihr die Switch 2 zu einem späteren Zeitpunkt abholen könnt – natürlich nur in derselben Filiale.

In der Regel bezahlt ihr die Hybrid-Konsole dann auch erst bei der Abholung. Bei teuren oder schnell vergriffenen Geräten kann je nach Markt aber auch eine Anzahlung fällig werden.

Wichtige Einschränkung bei den Reservierungen

Der einzige potenzielle Nachteil ist, dass die Nintendo Switch 2 sich nicht ausnahmslos in jedem Markt reservieren lässt. Ob euer lokaler MediaMarkt, Saturn (oder eben auch andere Elektrofachhändler) diesen Service anbieten, hängt von der Filiale ab und ist keine Entscheidung der Kette.

Ihr müsst also wohl oder übel euer Glück vor Ort versuchen oder einmal anrufen, um herauszufinden, ob es die Option in eurem Markt gibt. Falls nicht, könnt ihr euer Glück aber einfach bei einem anderen Geschäft versuchen.

Falls ihr so gar keine Option habt, die Switch 2 vor Ort zu kaufen, halten wir euch in unserem Ticker stets darüber auf dem Laufenden, wenn die Nintendo-Konsole zum Kauf verfügbar ist:

Ein großer Vorteil an diesen Reservierungen ist, dass sie nicht vom gleichen Lager-Kontingent abgehen wie die Switch 2-Konsolen, die online zur Abholung vor Ort bestellt werden. Selbst wenn also online alles ausverkauft ist, dürftet ihr mit einer Reservierung Glück haben, solange der Markt noch Kontingente der Switch 2 im eigenen, lokalen Lager hat.