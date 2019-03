Bereits vor einigen Monaten berichtete Wall Street Journal, dass wir in diesem Jahr mit einem neuen Switch-Modell rechnen können. Nun gibt es einen neuen Bericht, der von gleich zwei neuen Konsolen spricht.

So sollen sich die 2 Modelle unterscheiden

Die angeblich geplanten Modelle sollen sich an zwei unterschiedliche Gruppen von Spielern richten.

"Hardcore"-Switch: Das erste Modell soll eine verbesserte Version der herkömmlichen Switch sein und sich an passionierte Spieler richten. Hardware-Leistungen wie bei der PS4 4 Pro oder der Xbox One X sollen wir laut Bericht aber nicht erwarten. Konkrete Infos zu den Specs gibt es allerdings nicht.

Einem früheren Wall Street Journal-Bericht zufolge komme das neue Switch-Modell mit einem verbesserten Display, das dünner und energieeffizienter sei.

"Casual"-Switch: Das zweite, günstigere Modell soll sich an Gelegenheitsspieler richten und laut Nintendo einen Nachfolger des mittlerweile veralteten 3DS darstellen. Einige Features - konkret wird die Vibrationsfunktion genannt - sollen zugunsten des Preises gestrichen werden.

Erscheinen sollen beide Konsolen noch 2019. Die Geräte sollen zur diesjährigen E3 angekündigt werden und wenige Monate später auf den Markt kommen - passend zur Weihnachtssaison, wenn große Titel wie Pokémon Schwert & Schild sowie Animal Crossing Switch aufschlagen, heißt es.

Da dies bislang nicht offiziell bestätigt ist, müsst ihr obige Ausführungen natürlich mit Vorsicht genießen.

Wie wahrscheinlich ist das?

Nintendo hat in der Vergangenheit noch nie eine Hardware-Revision einer Heim-Konsole veröffentlicht. Das muss aber nicht zwingend gegen ein Switch-Upgrade sprechen.

Orientierung an Konkurrenz? Sony und Microsoft haben ihre Konsolen mit der PS4 Pro und der Xbox One X bereits mit einem neuen Modell versehen - möglich, dass sich Nintendo an der Konkurrenz orientiert und auf den Upgrade-Zug aufspringt.

Ganz neu im Feld der Hardware-Revisionen ist Nintendo allerdings nicht: Beim Nintendo DS Light und später beim (New) 3DS hat das Unternehmen ein altes Gerät durch ein neues ausgetauscht.

Dass Nintendo wirklich eine verbesserte Switch-Konsole auf den Markt bringt (oder eben gleich zwei), halten wir für nicht ausgeschlossen.

Was wären eure Wünsche an eine Neuauflage der Switch?

Via Kotaku.