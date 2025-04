Auch mit eingerechneter Inflation ist die Switch 2 eine der teuersten Nintendo-Konsolen aller Zeiten

Die Nintendo Switch 2 wird auch im Vergleich zu früheren Konsolen richtig teuer.

Nintendo hat das lange Warten endlich beendet und die neue Switch 2 ausführlich vorgestellt. Für Aufsehen sorgt dabei vor allem der hohe Startpreis der Konsole. Und tatsächlich setzt Nintendo damit auch im Vergleich den letzten Heimkonsolen ziemlich hoch an.

Eine der teuersten Nintendo-Konsolen überhaupt

So viel kostet die Switch 2: Zum Release am 5. Juni wird die Nintendo Switch 2 satte 469,99 Euro kosten. Das Bundle mit dem neuen Mario Kart World kostet 509,99 Euro UVP und bietet ein etwas besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Rein nach absoluten Zahlen wird die neue Switch damit problemlos die teuerste Heimkonsole, die Nintendo je auf den Markt gebracht hat. Die erste Switch hatte zum Start 329 Euro gekostet, das OLED-Modell lag bei 359 Euro. Ältere Konsolen waren nochmal ein Stück günstiger gewesen.

1:59:29 Switch 2: Saftige Preise, Release - und From Softwares dicke Überraschung!

Autoplay

So sieht es nach Kaufkraft aus: Gerade die ganz alten Konsolen wie das NES oder der GameCube lassen sich natürlich nur schwer nach absoluten Zahlen vergleichen. Hier müssen die inflationsbereinigten Preise herangezogen werden, um einen fairen Vergleich zu erhalten.

Da in Deutschland in den Jahren seit dem NES unter anderem eine Währungsumstellung stattgefunden hat und die Preise neuer Konsolen gerade am Anfang weniger festgelegt waren, bietet sich der Vergleich in US-Dollar an (via Polygon).

Und hier zeigt sich, dass die Switch 2 auch inflationsbereinigt zu den teuersten Nintendo-Konsolen überhaupt zählt:

NES

Originalpreis: 179 US-Dollar (1985)

179 US-Dollar (1985) umgerechneter Preis mit Inflation: 583.90 US-Dollar

SNES

Originalpreis: 199 US-Dollar (1991)

199 US-Dollar (1991) umgerechneter Preis mit Inflation: 543.65 US-Dollar

N64

Originalpreis: 199 US-Dollar (1996)

199 US-Dollar (1996) umgerechneter Preis mit Inflation: 468,96 US-Dollar

GameCube

Originalpreis: 199 Us-Dollar (2001)

199 Us-Dollar (2001) umgerechneter Preis mit Inflation: 404,53 US-Dollar

Wii

Originalpreis: 249 US-Dollar (2006)

249 US-Dollar (2006) umgerechneter Preis mit Inflation: 436,62 US-Dollar

Wii U

Originalpreis: 299 US-Dollar (2012)

299 US-Dollar (2012) umgerechneter Preis mit Inflation: 439.09 US-Dollar

Nintendo Switch

Originalpreis: 299 US-Dollar (2017)

299 US-Dollar (2017) umgerechneter Preis mit Inflation: 378.76 US-Dollar

Rechnet man die Inflation mit ein, waren also nur die drei allerersten Konsolen von Nintendo "teurer" als die neue Nintendo Switch 2. Am günstigsten war demnach die erste Switch.

Ob sich der hohe Preis negativ auf die Verkaufszahlen auswirkt, bleibt abzuwarten. Immerhin kostet die Switch 2 zum Start mehr als die PS5 Digital (439,99 Euro) und die günstigste Version des Steam Decks (419 Euro).

Was sagt ihr zur Nintendo Switch 2? Ist der Preis in Ordnung oder zu hoch?