Nintendo Switch 2 - So sehen die neuen Spielehüllen aus, doch aufgepasst: Es gibt auch einiges zu beachten

Der Look der Nintendo Switch 2-Spielehüllen ist nun ebenfalls enthüllt worden.

Ihr könnt Nintendo Switch 2-Spiele nicht nur digital im eShop kaufen, sondern auch zur physischen Version greifen. Wie die neuen Spieleboxen aussehen, zeigen wir euch in diesem Artikel.

Außerdem gibt es diesmal beim Kauf von physischen Spielen mehrere Dinge zu beachten, denn Nintendo führt mit der Switch 2 unter anderem einen komplett neuen Cartridge-Typen ein, der auf der Packung entsprechend gekennzeichnet wird.

Die wichtigsten Nintendo Switch 2-Infos im Überblick:

Release: 05. Juni 2025

05. Juni 2025 Preis: Die Konsole wird 469,99 Euro (ohne Spiel) kosten. Es wird zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro geben

Nintendo Switch 2-Spielehülle vs. Switch 1-Spielehülle

Aber fangen wir erst einmal mit den Boxen der Switch 2-Exklusiv-Spiele an. Hier seht ihr die Spielehülle der ersten Switch (für Mario Kart 8 Deluxe) und die Switch 2-Spielehülle (für Mario Kart World) im Vergleich:

Switch 1-Box vs. Switch 2-Box

Mehr Rot: Es liegt natürlich in Nintendos Interesse, die Verwechslungsgefahr zwischen Switch 1- und Switch 2-Hüllen zu minimieren. Deshalb wurden die Spielehüllen der neuen Konsole wahrscheinlich auch mit einem dicken roten Rand versehen, mit dem sich die Box deutlich von den Hüllen der alten Generation unterscheidet.

0:42 Alle wichtigen Infos zur Switch 2 in nur 42 Sekunden: Release, Preis, Speicher und mehr

Autoplay

Spielehüllen für Switch 2 Editions

Neben Switch 2-Exclusives wird es außerdem sogenannte Nintendo Switch 2 Edition-Spiele geben, das sind im Grunde Enhanced-Versionen alter Switch-Titel. Auch diese gibt es auch in physischer Form zu kaufen, hier seht ihr die Spieleboxen der Switch 2 Editionen von Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom:

Spieleboxen für Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch 2.

Im Gegensatz zu den Switch 2-Exklusivspielen wird das Cover unten mit Zusatzangaben zum Upgrade "geschmückt".

Nintendo Switch 2 - Game Cards vs. Game Key Cards

Bei physischen Nintendo Switch 2-Spielen wird es außerdem zwei unterschiedliche Arten von Cartridges geben: Herkömmliche Cartridges und sogenannte Game Key Cards.

Während ihr bei standardmäßigen Switch 2-Cartridges höchstwahrscheinlich keine separaten Dateien mehr herunterladen braucht und direkt mit dem Zocken anfangen könnt, seid ihr bei den neuen Game Key Cards gezwungen, zunächst einen größeren Download zu starten.

Game Key Cards beinhalten also nicht das Spiel selbst, sondern lediglich einen Key, mit dem ihr das komplette Spiel herunterladen müsst. Dieser Cartridge-Typ wird also offenbar für alle Titel verwendet, die zu groß sind, um auf einer herkömmlichen Cartridge Platz zu finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das heruntergeladene Spiel wird dann auf den internen Speicher der Switch 2 oder auf eure microSD-Express-Speicherkarte gepackt.

Auf physischen Switch 2-Spieleboxen wird die Game Key Card entsprechend gekennzeichnet, wie ihr auf dem oberen Bild des eingebetteten Reddit-Posts erkennen könnt. Im Kleingedruckten lässt sich dann zusätzlich ablesen, wie viel Speicherplatz ihr für den entsprechenden Titel freihalten müsst.

Dies solltet ihr also abchecken, bevor ihr das Spiel kauft, damit ihr später nicht feststellen müsst, dass ihr gar keinen Platz mehr habt und euch womöglich noch eine teure MicroSD Express für mindestens 59,99 Euro dazukaufen müsst.

Die Nintendo Switch 2-Cartridges selbst sind nun ebenfalls in einem schicken Rot gehalten:

Switch 2 Game Card vs Switch Game Card.

Die Nintendo Switch 2 erscheint in weniger als zwei Monaten, am 05. Juni 2025, und bringt zum Launch nicht nur Mario Kart World mit sich, sondern hat auch allerhand vielversprechende Third Party-Games im Gepäck, darunter Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, das ebenfalls direkt am 05. Juni aufschlägt.

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2 vorbestellen: Für den Preorder gibt's strenge Regeln und ihr erfüllt sie vielleicht gar nicht von Eleen Reinke

Übrigens: Falls ihr vorhabt, die Switch 2 vorzubestellen, dann könnt ihr das jetzt schon via Drittanbieter wie MediaMarkt und Saturn tun. Ab dem 08. April ist die Konsole auch über den My Nintendo Store vorbestellbar, das ist aber mit allerhand Einschränkungen verbunden.