Nintendo Switch 2 - Alle 46 Third Party-Spiele im Überblick | Liste

Nintendo hat die Switch 2 während der gestrigen Direct genauer vorgestellt und Release, Preis sowie die Features der neuen Konsole enthüllt. Während des einstündigen Livestreams rollte uns außerdem eine riesige Spieleflut entgegen: Mit Mario Kart World erwartet uns ein vielversprechendes First Party-Spiel zum Launch, aber auch im Third Party-Bereich hat Nintendo jede Menge zu bieten, darunter Elden Ring und Cyberpunk 2077.

Bislang sind 46 Third Party-Spiele für die Nintendo Switch 2 bestätigt (via Videogameschronicle), darunter 17, die direkt zum Launch der Konsole aufschlagen. Hier listen wir alle für euch auf.

Die Nintendo Switch 2-Eckdaten:

Release: 05. Juni 2025

05. Juni 2025 Preis: . Die Konsole wird 469,99 Euro (ohne Spiel) kosten . Es wird zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro geben

. Die Konsole wird . Es wird zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro geben Switch 2 vorbestellen ab: 08. Juni 2025

Alle Third Party-Spiele für die Nintendo Switch 2, die direkt zum Launch erscheinen

Alle Spiele erscheinen gemeinsam mit der Nintendo Switch 2 am 05. Juni 2025:

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Civilization 7

Split Fiction

Hogwarts Legacy

Hitman World of Assassination

Street Fighter 6

Deltarune, inklusive Kapitel 3 und 4

Arcade Archives 2: Ridge Racer

Bravely Default Flying Fairy: HD Remaster

Fast Fusion

Fortnite

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma

Survival Kids

Yakuza 0: Director’s Cut

Alle weiteren Third Party-Spiele für Nintendo Switch 2 (nach Launch)

Elden Ring: Tarnished Edition

The Duskbloods (neues FromSoftware-Spiel exklusiv für Switch 2)

Borderlands 4

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Star Wars Outlaws

EA Sports FC

EA Sports Madden NFL

Enter the Gungeon 2

Goodnight Universe

Human Fall Flat 2

Marvel Cosmic Invasion

NBA 2K

No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files

Professor Layton and the New World of Steam

Project 007

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Reanimal

Shadow Labyrinth

Starseeker: Astroneer Expeditions

Story of Seasons: Grand Bazaar

Tamagotchi Plaza

Tony Hawk’s Pro Skater 3 und 4

Two Point Museum

WWE 2K

Wild Hearts S

Witchbrook

Daemon X Machina: Titanic Scion

Und an dieser Stelle ist mal wieder unsere geschätzte GamePro-Community gefragt: Auf welche Third Party-Spiele für die Nintendo Switch 2 freut ihr euch besonders? Und werdet ihr euch die kommende Nintendo-Konsole vorbestellen? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion, wir freuen uns sehr auf eure Antworten.