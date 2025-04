Nintendo Switch 2 vorbestellen - jetzt bei Amazon: Holt euch schnell die Konsole und das Mario Kart-Bundle

Die Nintendo Switch 2 ist aktuell bei Amazon vorbestellbar.

Falls ihr noch eine Nintendo Switch 2 vorbestellen wollt, habt ihr neben diversen anderen Optionen nun auch bei Amazon die Gelegenheit. Der Online-Händler hat gegen 17:00 Uhr deutscher Zeit nämlich die Vorbestellungen für die Konsole sowie das Bundle mit Mario Kart World freigeschaltet.

Nintendo Switch 2 vorbestellen - Aktuell bei Amazon und anderen Händlern möglich

Aktuell könnt ihr also vorbestellen. Wie lange das möglich sein wird, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass die Vorbestellungen solange laufen werden, wie Amazon Kontingente hat. Im Zweifel solltet ihr also schnell sein und früher als später vorbestellen.

Kurz nach der großen Nintendo Direct am 2. April hatte Amazon bereits Vorbestellungen angenommen. Allerdings war das nur auf Einladung möglich für die man eine Prime-Mitgliedschaft brauchte. Auch andere Händler – etwa Media Markt – nehmen Vorbestellungen, hier wird aber offenbar nicht auf verfügbare Kontingente geachtet.

Auch Nintendo nimmt seit dem 8. April Vorbestellungen entgegen. Anders als bei den Einzelhändlern, bei denen es quasi keine Bediungungen gibt, müsst ihr bei Nintendo bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um eine Konsole zu ergattern, darunter eine seit mindestens zwei Jahren laufende Switch Online-Mitgliedschaft.

Falls ihr euch bezüglich einer Vorbestellung noch unsicher seid und erst noch mehr über die Switch 2 erfahren wollt, können wir euch das Video von Kollege Paul ans Herz legen:

27:48 Switch 2 ausprobiert: Preis, Spiele, Release-Datum & Ersteindruck!

Autoplay

Bei unseren Kollegen aus dem Affiliate-Team bleibt ihr zudem auf dem aktuellen Stand, was Vorbestellungen und Verfügbarkeit der Switch 2 betrifft:

Die Nintendo Switch 2 wird am 5. Juni 2025 auf den Markt kommen. Die Konsole mit Zubehör kostet knapp 470 Euro, für das Mario Kart-Bundle müsst ihr 510 Euro auf den Tisch legen. Neben Mario Kart World sind unter anderem Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sowie Tekken 6 Starttitel für das neue System.

Die Switch 2 tritt ein schweres Erbe an. Mit knapp 150 Millionen verkauften Exemplaren gehört die Switch 1 zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten, was neben dem zum Launch neuartigen Konzept auch an einem bärenstarken (First Party-) Spiele-Lineup liegt.