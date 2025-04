Nintendo Switch 2 vorbestellen: Wo und wann ihr sie kaufen könnt – Hier gibt’s alle Infos!

Die Nintendo Switch 2 könnt ihr bald vorbestellen! Wann und wo ihr die Konsole kaufen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Soeben wurde in der Nintendo Direct der Release-Termin der Nintendo Switch 2 bekannt gegeben, die neue Konsole erscheint schon am 5. Juni. Auch der Termin für den Start der Vorbestellungen ist inzwischen bekannt. Ihr könnt euch die Switch 2 ab dem 8. April zum Preis von 469,99€ kaufen oder euch für 509,99€ ein Bundle mit der Konsole und dem Exklusivspiel Mario Kart World sichern. Mehr erfahrt ihr hier im My Nintendo Store:

Daneben könnt ihr die Nintendo Switch 2 sicherlich auch bald bei anderen Händlern finden. Ob die Vorbestellungen hier ebenfalls am 8. April starten, ist allerdings noch nicht klar. Bei Amazon war die Switch 2 heute aber immerhin schon mal kurz im Shop aufgetaucht, bevor der Händler sie wieder runter genommen hat. Allzu lange dürfte es also nicht dauern. Sobald es losgeht, bekommt ihr die Konsole unter anderem hier:

Im My Nintendo Store werden die Vorbestellungen der Switch 2 übrigens zunächst nur für ausgewählte Mitglieder von Nintendo Switch Online auf Einladung verfügbar sein. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Die Nintendo Switch 2 dürfte das begehrteste Stück Gaming-Hardware des Jahres sein, also könnte es leicht passieren, dass es zum Start wieder zu ähnlichen Lieferengpässen wie damals bei der PS5 kommt. Deshalb ist es auf jeden Fall eine gute Idee, sich die Konsole möglichst früh zu sichern, wenn man sie pünktlich zum Release in den Händen halten möchte, zumal es sicherlich auch viele Scalper auf die Switch 2 abgesehen haben dürften, um sie später teurer weiterzuverkaufen.

Wie stark ist die Hardware der Nintendo Switch 2?

4:27 Die Switch 2 zeigt im Trailer endlich, was sie kann

Schon im Vorfeld war durch Leaks bekannt geworden, dass die Switch 2 über ein rund 8 Zoll großes Display, 12 GB RAM, eine ARM Cortex CPU mit 8 Kernen und eine Nvidia Ampere GPU mit 3,09 TFLOPS verfügen wird. In der heutigen Direct hat Nintendo nun viele Gerüchte rund um die neue Konsole bestätigt und weitere Details bekannt gegeben, etwa dass das Display 1080p und 100 FPS bieten sowie HDR unterstützen wird. Im TV-Modus soll sogar 4K-Auflösung möglich sein.

Auch der Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller wurde bestätigt und das integrierte Mikrofon für den neuen GameChat vorgestellt. Außerdem wird die Switch 2 256 GB integrierten Speicher haben. Die wichtigsten neuen Infos zur Hardware der Konsole haben wir hier festgehalten, genauere Analysen werden folgen:

Welche Spiele kommen für die Nintendo Switch 2?

1:45 Mario Kart 9: Der erste richtige Trailer ist da und sieht fantastisch aus

Die Switch 2 wird abwärtskompatibel sein, so ziemlich alle bisherigen Switch-Spiele werden also auch mit der neuen Konsole laufen. Umgekehrt gilt das aber natürlich nicht: Schon bald werden die ersten Spiele erscheinen, die nur noch mit der Switch 2 und nicht mehr mit der ersten Switch laufen oder die zumindest auf der Switch 2 deutlich hübscher sind. Mario Kart World, das ihr oben im Trailer seht, wird beispielsweise direkt zum Release exklusiv für Switch 2 verfügbar sein.

Metroid Prime 4 und Pokémon-Legenden: Z-A hingegen werden sowohl in einer Switch- als auch in einer Switch 2-Version erscheinen. Durch die bessere Hardware der Switch 2 können auch endlich ein paar der ganz großen AAA-Spiele der letzten Jahre auf der Nintendo-Konsole erscheinen. Darunter werden beispielsweise Cyberpunk 2077 und Elden Ring sein. Mehr zu den ersten Switch 2-Spielen erfahrt ihr hier:

