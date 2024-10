Ihr habt abgestimmt und einen klaren Gewinner gewählt - So soll der Nachfolger der Switch heißen!

Wie soll der Switch-Nachfolger heißen? Wir sind uns sicher – die GP-Community kennt die Antwort.

Update vom 21.10.2024: Über 6000 weitere Stimmen habt ihr abgegeben und damit einen sehr klaren 1. Platz gewählt. Doch zuvor schauen wir uns die anderen Plätze auf dem Treppchen an.

Platz 3 - Super Nintendo Sandswitch: Bronze geht an einen Vorschlag aus der Community. Den in der Tat sehr witzigen Namen hat sich Dailycobra ausgedacht und 9% von euch wollen ihn als Namen für die nächste Nintendo-Konsole.

Platz 2 - Super Switch: Silber geht an den Vorschlag, der in der Vergangenheit schon öfter als möglicher Name gehandelt wurde. In Anlehnung an den Super Nintendo, der damals auf den klassischen Nintendo folgte, wünscht ihr euch auch für die Switch eine 'Super'-Variante.

Platz 1 - Switch 2: Fast die Hälfte von euch hat sich für den wohl naheliegendsten Variante entschieden und für die gängigste Betitelung einer Fortsetzung entschieden – die Switch 2. Das hatte sich auch schon in der Vorrunde abgezeichnet, auch wenn wir durch den Community-Vorschlag 'Nintendo GamePro' davon überzeugt waren, dass es die Switch 2 nur noch auf dem zweiten Platz schaffen kann.

Wir danken euch fürs fleißige Abstimmen und die tollen Vorschläge. Wenn die Zeit reif ist, suchen wir gemeinsam einen Namen für die nächsten Konsolen von Microsoft und Sony. GameProStation oder Xbox Series GP kämen uns da spontan in den Sinn ... ;)

Update vom 11.10.2024: Die erste Runde ist geschafft und ihr habt nicht nur die fünf besten Vorschläge aus der Redaktion gewählt, sondern auch noch ganz hervorragende Ideen beigesteuert. Wir haben fünf Community-Namen ausgesucht und zusammen mit den fünf gewählten Namen zusammen in die Final-Umfrage gepackt.

Diesmal habt ihr nur eine Stimme, also wählt mit Bedacht und kommt dabei nicht ins switchen (Kuddos an Raven621):

Originalmeldung: Morgen, nächste Woche oder nächsten Monat. Alles ist möglich und sicher ist eigentlich nur, dass die Ankündigung des Nintendo Switch-Nachfolgers nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte. Wir wollen die Zeit nutzen, um zusammen mit euch über einen möglichen Namen zu spekulieren und einen gemeinsamen Favoriten zu finden.

Wie das ganze funktionieren soll, verraten wir euch jetzt.

Wir suchen einen Namen für die neue Nintendo-Konsole

So soll es funktionieren: Zuerst haben wir uns in der Redaktion ein paar Gedanken gemacht und stellen euch ein paar Ideen in unserer Umfrage vor. Ihr könnt mit insgesamt fünf Stimmen eure Favoriten wählen und ihnen so Punkte für das später folgende Finale geben.

Lasst parallel aber bitte auch eure Köpfe qualmen und schreibt eigene Ideen in die Kommentare. Die besten und vor allem witzigsten Namen schaffen dann ebenfalls den Einzug ins Finale und treten dort gegen die fünf Gewinner aus der ersten Runde an.

Los geht's mit der Abstimmung. Denkt dran, ihr habt fünf Stimmen, die ihr vergeben könnt.

Fleißig abgestimmt? Dann geht's jetzt ab in die Kommentare! Wie freuen uns schon auf eure Ideen! Verpasst zudem gerne anderen Ideen aus der Community Daumen, wenn ihr sie ebenfalls super findet – das erleichtert uns die Auswahl der Finalteilnehmer.

Sollte euer Name am Ende sogar der gewählte Titel der GamePro-Community sein, ist euch nicht nur ein Platz in den Herzen von Shuntaro Furukawa und Shigeru Miyamoto sicher, euch erwartet auch lebenslang anhaltender Ruhm auf unserer Seite.

Und denkt immer dran: Das Ganze ist natürlich nicht bierernst gemeint, wir gehen aber felsenfest davon aus, dass Nintendo die Vorschläge der GamePro-Community äußerst ernst nimmt und in ihre Überlegungen mit einbezieht (Disclaimer: Nein, nicht wirklich).

Für den Fall, dass Nintendo es tatsächlich übers Herz bringt und die Konsole ankündigt, bevor unsere Namensgebung abgeschlossen ist, lassen wir uns natürlich ebenfalls nicht beirren und tragen unseren Gewinnernamen eben ausschließlich in unseren Herzen.

Jetzt viel Spaß beim Abstimmen und Kommentieren!