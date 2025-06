Switch 2 - Fans die bei Amazon vorbestellt und Konsole zu spät erhalten haben, bekommen Entschädigung - Rabatte bis 20%

Amazon entschädigt offenbar Vorbesteller*innen, die ihre Switch 2 zu spät bekommen haben.

Der mit viel Vorfreude erwartete Launch der Nintendo Switch 2 wurde für viele zum Ärgernis, weil Vorbestellungen der Konsole teilweise mit mehreren Tagen Verspätung ausgeliefert wurden. Offenbar bietet Amazon dafür jetzt Entschädigungen an.

Bis zu 20% des Kaufpreises erstattet

Darum geht's: Die Nintendo Switch 2 ist am 5. Juni 2025 erschienen. Schon von vornherein zeichnete sich ab, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen dürfte. Wer im Vorfeld also erfolgreich vorbestellt hatte, freute sich besonders auf seine Konsole.

Der große Tag endete für viele Vorbesteller*innen dann allerdings mit einer großen Enttäuschung. Mehrere Shops hatten Probleme und lieferten die Konsolen erst mit einem oder sogar mehreren Tagen Verspätung.

Im deutschsprachigen Nintendo-Subreddit hat ein User jetzt eine E-Mail von Amazon zu dem Thema gepostet:

Ein Mitarbeiter des Kundenservice bittet dabei um Entschuldigung und kündigt an, dass alle betroffenen Kund*innen gesammelt entschädigt werden sollen. Der User, der den Post abgesetzt hat, hatte den Kundenservice zuvor offenbar selbst kontaktiert.

So sieht die Entschädigung aus: In den Kommentaren geben mehrere User an, schon ihre Entschädigung erhalten zu haben. Unklar ist nur, wie die eigentlich ausfällt.

User Nearataa gibt beispielsweise an, dass 10 % des Kaufpreises erstattet wurden. Andere User sprechen allerdings davon, dass sie sogar 20 % erhalten haben. Die Berichte von noch höheren Rückzahlungen sind offenbar nur scherzhaft gemeint.

Angesichts eines Kaufpreises von knapp 450 Euro, beziehungsweise im Bundle mit Mario Kart World 510 Euro, wäre eine solche Entschädigung von 45-90 Euro oder sogar 51-102 Euro ziemlich fair. Zumal es so aussieht, als würde sich Amazon sich nicht lang bitten lassen, diese auch auszubezahlen.

Solltet ihr also über Amazon vorbestellt haben und von den Lieferproblemen betroffen sein, kann es wohl definitiv nicht schaden, mal beim Kundenservice nachzufragen. Dank Tracking und Co. sollte es auch im Nachhinein kein Problem sein, festzustellen, wann tatsächlich geliefert wurde.

Seid ihr betroffen und habt ihr eventuell schon eine Entschädigung von Amazon erhalten?