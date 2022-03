Bei Saturn könnt ihr gerade die gut für Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra Plus mit 400 GB Speicherplatz günstig im Angebot kommen, und zwar für nur 35 Euro statt 49,99 Euro. Laut Vergleichsplattformen gibt es weder die SanDisk Ultra Plus noch die normale SanDisk Ultra mit 400 GB irgendwo anders günstiger. Der Versand ist kostenlos. Hier kommt ihr zum Angebot:

Amazon ist übrigens in gewisser Weise mit dem Angebot mitgezogen, bietet aber nur die normale, ein kleines bisschen langsamere (120 MB/s statt 130 MB/s) SanDisk Ultra für 35 Euro an. Den Deal findet ihr hier:

Was taugt die SanDisk Ultra Plus für die Nintendo Switch?

Lesegeschwindigkeit: Die SanDisk Ultra Plus ist eine etwas schnellere Version der normalen SanDisk Ultra und bietet eine maximale Lesegeschwindigkeit von 130 MB/s. Das ist mehr als genug für den Einsatz in der Nintendo Switch, für den eine MicroSD-Speicherkarte eine Lesegeschwindigkeit von über 80 MB/s haben sollte.

Schreibgeschwindigkeit: Die Schreibgeschwindigkeit der SanDisk Ultra Plus ist hingegen nicht besonders hoch, da es sich um eine Karte der Klasse U1 handelt. Das macht bei der Verwendung in der Nintendo Switch jedoch kaum einen Unterschied. Falls ihr hingegen 4K-Videos aufnehmen wollt, solltet ihr euch eine schnellere Karte der Klasse U3 holen.

Speicherplatz: Der Speicherplatz von 400 GB reicht auf der Nintendo Switch für eine ganze Menge Spiele. Da der interne Speicher der Switch nur 32 GB (bzw. 64 GB bei der Nintendo Switch OLED) groß ist, können schließlich selbst große AAA-Spiele nicht allzu viel Platz beanspruchen. Selbst der umfangreiche Open-World-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommt nur auf circa 15 GB. Kleine Indie-Games brauchen natürlich noch sehr viel weniger Platz.

In unserer Kaufberatung könnt ihr noch mehr darüber erfahren, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet:

51 0 Mehr zum Thema Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2022