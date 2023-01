Nintendo Switch: Jetzt rund 900 Spiele bis zu 90% günstiger im Angebot

Auch diese Woche gibt es im Nintendo eShop wieder jede Menge Sonderangebote für Nintendo Switch. Unter den rund 900 reduzierten Spielen sind so ziemlich alle Genres vertreten, vom Shooter übers Rennspiel bis hin zur Lebenssimulation. Wir haben euch aus der langen Liste der Deals zehn Highlights mit Rabatten von bis zu 90 Prozent herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele findet ihr hier:

Disney Dreamlight Valley Deluxe Edition

1:43 Disney Dreamlight Valley: Trailer stellt das Winter-Update mit Toy Story vor

Angebot gültig bis: 30. Januar

Bei Disney Dreamlight Valley handelt es sich um eine Lebenssimulation im Stile von Animal Crossing oder Stardew Valley, aber im Disney-Universum inklusive berühmten Figuren wie Micky, Goofy, Wall-E oder Simba. Unsere Aufgabe ist es zum einen, das verwilderte Dreamlight Valley in einen idyllischen Ort zu verwandeln, wobei uns von der Landschaftsgestaltung bis zur Inneneinrichtung viele kreative Möglichkeiten offenstehen. Zum anderen begeben wir uns auf abenteuerliche Reisen, um die über verschiedene Regionen verstreuten Disney-Figuren zu retten und zurückzubringen. Die Deluxe Edition liefert zusätzliche Ingame-Gegenstände wie Möbel und Kleidungsstücke, den Tierbegleiter Celestial Turtle und 14.500 Einheiten der Mondstein-Währung.

Green Hell

Angebot gültig bis: 1. Februar

Green Hell bekommt ihr stolze 90 Prozent günstiger. Das Survival-Spiel schickt euch allein in den Dschungel, wo ihr gegen wilde Tiere ums Überleben kämpfen müsst. Auch Hunger, Krankheiten und der psychische Stress können zur Gefahr werden. Das Gameplay besteht aus Erkundung, Ressourcensammeln, Crafting und Kämpfen. Somit bietet Green Hell im Grunde die im Genre übliche Mischung, es zeichnet sich vor seinen Konkurrenten aber durch seinen Realismus und seinen fordernden Schwierigkeitsgrad aus. Bei unserem Überlebenskampf werden wir allerdings nicht völlig allein gelassen, sondern erhalten von einer mysteriösen Stimme aus unserem Funkgerät wertvolle Tipps.

WRC 9 FIA World Rally Championship

0:40 WRC 9 - Trailer zur Ankündigung der Rallye-Sim

Angebot gültig bis: 31. Januar

Auch den Rennspielhit WRC 9 bekommt ihr 90 Prozent günstiger. Die Rally-Simulation bietet im Vergleich zum Vorgänger neue Strecken in Kenia, Neuseeland und Japan, die sich optisch stark von den sonst zumeist europäischen Schauplätzen abheben. Beim Gameplay wurde die ohnehin schon hervorragende Fahrphysik weiter verbessert, man bekommt auf den unwegsamen Offroad-Strecken nun ein noch besseres Gefühl für das Gewicht der Wagen. Generell legt WRC 9 hohen Wert auf Realismus und lässt euch natürlich abermals mit den offiziellen Autos und Fahrern der World Rally Championship antreten. Für hohe Langzeitmotivation sorgt abermals der Karrieremodus, in dem ihr euch nicht nur um euren eigenen Aufstieg als Fahrer, sondern auch um euer Team kümmern müsst.

Graveyard Keeper

3:28 Graveyard Keeper - Trailer: Die Friedhof-Antwort auf Stardew Valley ist jetzt da

Angebot gültig bis: 1. Februar

Graveyard Keeper ist im Grunde eine Aufbau- und Lebenssimulation im Stile eines Harvest Moon oder Stardew Valley. Hier kümmert ihr euch allerdings nicht um eine Farm, sondern um euren eigenen Friedhof, und zwar in einer mittelalterlichen, mit viel makabrem Humor dargestellten Spielwelt. Neben dem Ausheben von Gräbern geht ihr dabei noch einer ganzen Reihe von weiteren Aufgaben und Nebentätigkeiten nach, um euch etwas hinzuzuverdienen. Beispielsweise führt ihr Autopsien durch, geht Angeln oder treibt Handel, Letzteres gerne auch mit den gestohlenen Hinterlassenschaften der Toten. Außerdem gibt es Dungeons, in denen ihr euch Kämpfe mit Untoten liefern und Schätze finden könnt.

Mr. Shifty

8:07 Mr. Shifty - Fazit-Video: Nightcrawler würde dieses Spiel lieben

Angebot gültig bis: 1. Februar

Mr. Shifty ist ein temporeiches Actionspiel mit Top-Down-Perspektive. Um den fiesen, kriminellen Boss eines Konzerns zu erledigen, bevor er durch Plutonium eine weltweite Katastrophe auslöst, kämpfen wir uns durch die mit Sicherheitsleuten vollgestopften Stockwerke eines Hochhauses. Gegen unsere schwer bewaffneten Feinde wehren wir uns zumeist mit bloßen Fäusten. Das gelingt nur dank der übernatürlichen Fähigkeit unseres Protagonisten, der sich im Bruchteil einer Sekunde kurze Strecken teleportieren kann, und zwar auch durch Wände und fliegende Kugeln hindurch. Auf diese Weise fallen wir einzelnen Gegnern plötzlich in den Rücken und sind schon wieder verschwunden, bevor ihre Kameraden sich zu uns umdrehen und abdrücken können.

The Sinking City

12:30 The Sinking City - Video: Dieses Spiel hält uns nicht für Idioten - auf eigenes Risiko

Angebot gültig bis: 9. Februar

The Sinking City ist ein Detektiv-Adventure, das an die Horrorgeschichten von H.P. Lovecraft angelehnt ist. Seltsame Visionen ziehen Menschen in die langsam im Meer versinkende Stadt Oakmont und treiben deren Einwohner in den Wahnsinn. Als Privatdetektiv wollen wir der Ursache für die übernatürliche Bedrohung auf die Spur kommen. Dafür müssen wir typische Detektivarbeit leisten, die Bewohner befragen, Indizien sammeln und unsere Schlüsse ziehen. Das Besondere dabei ist, dass uns das Spiel bei unseren Ermittlungen freie Hand lässt. Die Stadt ist frei begehbar und wir müssen selbst entscheiden, wo wir mit unserer Spurensuche ansetzen. Das ist nicht immer leicht, sorgt aber auch dafür, dass wir uns wie ein richtiger Detektiv fühlen können.

The Final Station

1:03 The Final Station - Ankündigungs-Trailer zum Survival-Spiel

Angebot gültig bis: 1. Februar

The Final Station ist ein 2D-Survivalspiel, in dem wir mit dem Zug durch eine untergehende Welt voller Zombies fahren. Unterwegs müssen wir immer mal wieder anhalten und Städte und Landschaften erkunden, um genügend Ressourcen für Reparaturen am Zug und für unser eigenes Überleben zu sammeln. Dabei treffen wir auf andere Überlebende und können entscheiden, ob wir ihnen helfen und sie mitnehmen oder lieber zurücklassen und vielleicht sogar ausrauben wollen. Alle Optionen haben ihre Vor- und Nachteile, denn zwar können Mitreisende uns unterstützen, aber unsere Vorräte sind knapp. Auch Munition für unsere Schusswaffen finden wir nur selten, weshalb jeder Kampf auf unseren Expeditionen wohlüberlegt sein sollte.

Immortal Realms: Vampire Wars

3:49 Immortal Realms - Das Might & Magic: Heroes mit Vampiren im Trailer

Angebot gültig bis: 26. Januar

Mit Immortal Realms: Vampire Wars bekommt ihr ein komplexes Rundenstrategiespiel im Stile eines Civilization, gemischt mit Elementen eines Kartenspiels, die in den Kämpfen für zusätzlichen Tiefgang sorgen. Drei Vampirclans kämpfen um die Herrschaft: Während die Dracul über menschliche Untertanen verfügen und die Nosfernus über die Armeen der Untoten gebieten, setzen die Moroia auf Magie und benutzen sie, um mächtige Monster heraufzubeschwören. Wie üblich in dem Genre müssen wir unser Reich verwalten, Truppen ausheben und in die Schlacht ziehen. Neben Management und Strategie legt Immortal Realms aber auch viel Wert auf eine spannende Story und eine geheimnisvolle Spielwelt, in der es viel zu entdecken gibt.

Panzer Dragoon Remake

1:00 Panzer Dragoon: Remake - So sieht die Neuauflage des Klassiker von 1995 aus

Angebot gültig bis: 1. Februar

Das Remake des ursprünglich für Sega Saturn erschienenen Klassikers Panzer Dragoon könnt ihr jetzt für nur 2,49€ bekommen. Grafisch bietet dieses starke Verbesserungen, am Gameplay hat sich hingegen wenig geändert: Auf einem Drachen fliegen wir durch die vielfältigen Landschaften einer Fantasy-Welt und schießen dabei massenhaft Feinde am Boden und in der Luft ab, darunter beispielsweise fliegende Kampfschiffe, gigantische Sandwürmer und riesige Libellen. Der Drache findet seinen Weg von allein, wir können uns deshalb ganz aufs Feuern konzentrieren. Was zunächst simpel klingen mag, wird schnell anspruchsvoll, wenn die Gegner von allen Richtungen auf uns einstürmen.

My Brother Rabbit

Angebot gültig bis: 1. Februar

Mit einem Preis von nur 1,49€ gehört My Brother Rabbit zu den aktuell günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. Es handelt sich dabei um ein Adventure, das neben einem wunderschönen, märchenhaften Zeichenstil und niedlichen Animationen auch eine herzerwärmende Geschichte bietet: Ein Junge flüchtet sich mit seiner schwerkranken Schwester in einer Fantasiewelt, in der ein Hase durch fünf mysteriöse Länder reisen muss, um ein Heilmittel für seine Freundin, eine Blume, zu finden. Dabei trifft er unter anderem auf Roboter-Elche, fliegende Affenbrotbäume und schmelzende Uhren. Um vorwärts zu kommen, muss er zahlreiche Rätsel lösen, die oft clever, aber nie frustrierend schwer sind.