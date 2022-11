Nintendo Switch: Jetzt bis zu 95% Rabatt auf hunderte Spiele sichern

Im Nintendo eShop gibt es gerade wieder hunderte Spiele für Nintendo Switch im Angebot, mit Rabatten von bis zu 95 Prozent. Die Auswahl ist bunt gemischt und reicht von großen Open-World-Spielen über Retro-RPGs bis hin zu Koop-Hits. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Falls ihr lieber selbst die gesamte Auswahl durchstöbern wollt, findet ihr diese hier:

Immortals Fenyx Rising

2:38 Immortals: Fenyx Rising - Gameplay-Trailer zeigt riesige Open World

Angebot gültig bis: 13. November

Immortals Fenyx Rising ist ein Action-Adventure mit einer großen und hübsch gestalteten Open World, die stark von der griechischen Mythologie inspiriert ist. Wir stehen den Göttern im Kampf gegen einen Feuerdämon und seine Schergen wie Harpyien und Zyklopen bei, indem wir neben unserem Schwert und Bogen verschiedene Götterkäfte einsetzen. Das Gameplay bietet eine ähnliche Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln, wie man sie beispielsweise aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild kennt. Die Spielwelt bleibt nicht nur durch ihre vier abwechslungsreichen Regionen, die jeweils einem Gott unterstehen, sondern auch durch ihre vielen versteckten Geheimnisse und Dungeons für dutzende Stunden spannend.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

2:03 Story of Seasons: Pioneers of Olive Town: Gameplay-Szenen im Trailer

Angebot gültig bis: 16. November

Pioneers of Olive Town ist der jüngste Teil der berühmten Lebenssimulation Story of Seasons, die früher als Harvest Moon bekannt war. Wie üblich übernehmen wir auch diesmal wieder die alte, heruntergekommene Farm unseres Großvaters und sollen ihr zu neuem Glanz verhelfen. Es geht aber nicht nur um uns selbst und unser eigenes Zuhause: Wir sollen zudem das nahe gelegene Küstenstädtchen Olive Town in einen attraktiven Urlaubsort verwandeln. Dazu müssen wir uns mit den Bewohnern anfreunden und ihnen bei ihren Problemen helfen. Außerdem können wir die weitgehend unberührte Natur rund um Olive Town erkunden und dabei neue Tierarten entdecken, in finsteren Minen nach wertvollen Metallen suchen und vieles mehr.

BioShock: The Collection

1:36 BioShock: The Collection - Launch-Trailer zur Remastered-Sammlung

Angebot gültig bis: 13. November

Mit der BioShock Collection bekommt ihr alle drei Spiele der BioShock-Reihe, also BioShock 1 und 2 sowie BioShock Infinite, in einer technisch verbesserten Version inklusive allen Singleplayer-DLCs. Die BioShock-Reihe sollte man schon aufgrund ihrer atmosphärischen Spielwelten und des hervorragenden Artdesigns unbedingt mal gespielt haben. Die ersten beiden Teile der Shooter-Serie schicken uns in die als utopisches Paradies geplante Unterwasserstadt Rapture, die sich vor unserer Ankunft dort aber längst in einen finsteren, halb verfallenen Albtraum verwandelt hat. In BioShock Infinite reisen wir in eine strahlende Stadt über den Wolken, die wir zunächst noch in ihrer ganzen Pracht bewundern können, bevor wir Zeugen ihres Untergangs werden.

Capcom Beat ’em Up Bundle

Angebot gültig bis: 16. November

Das Capcom Beat ’em Up Bundle enthält gleich sieben Prügelspielklassiker. Mit Final Fight befindet sich eines der berühmtesten und erfolgreichsten Beat ’em Ups aller Zeiten darunter, aber auch Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round und Warriors of Fate sind dank ihrer detaillierten 2D-Grafik und ihrem simplen, aber fordernden Gameplay gut gealtert und auch heute noch einen Blick wert. Mit Armored Warriors und Battle Circuit sind noch zwei Titel dabei, die bislang überhaupt nicht auf Konsolen, sondern nur auf Arcade-Automaten erschienen sind. Alle sieben Spiele sind zudem mit einigen Extras und Verbesserungen ausgestattet, zum Beispiel mit Online-Multiplayer und verschiedenen Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad anzupassen.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

1:38 Dragon's Dogma: Dark Arisen - Trailer zum Nintendo Switch-Port

Angebot gültig bis: 16. November

Mit Dragon’s Dogma: Dark Arisen für Nintendo Switch bekommt ihr neben dem ohnehin schon umfangreichen Hauptspiel auch die Erweiterung Dark Arisen, die eine neue Insel mit circa 15 Stunden zusätzlicher Spielzeit bringt, und sämtliche DLC-Pakete. Dragon’s Dogma ist ein düsteres Rollenspiel mit einer großen, offenen Spielwelt, das sowohl durch sein Artdesign als auch durch seinen fordernden Schwierigkeitsgrad an Titel wie Dark Souls erinnert. Die spannenden Kämpfe sind aber deutlich temporeicher, was unter anderem damit zusammenhängt, dass wir meist mit KI-Begleitern unterwegs sind und es zudem häufig mit Gruppen von Feinden zu tun bekommen, wodurch sich die Gefechte schnell zu kleinen Schlachten entwickeln.

Moving Out

1:09 Moving Out - Gameplay aus dem verrückten Koop-Spiel

Angebot gültig bis: 16. November

Moving Out ist ein chaotisches Koop-Spiel, in dem ihr zusammen eine Umzugsfirma betreibt. Mit Management müsst ihr euch dabei nicht herumschlagen. Stattdessen besteht eure Aufgabe darin, gemeinsam im Team möglichst schnell Häuser auszuräumen und fremde Besitztümer in euren Wagen zu packen. Wenn ihr die Highscores knacken wollt, müsst ihr Aufgaben klug aufteilen und effizient zusammenarbeiten, indem ihr beispielsweise Gegenstände in höheren Stockwerken aus dem Fenster werft und sie unten von einem Teammitglied auffangen lasst. Dabei müsst ihr eine gute Balance zwischen Geschwindigkeit und Sorgfalt finden, denn wenn empfindliche und teure Geräte wie beispielsweise Fernseher zu Bruch gehen, gibt das Punktabzug.

Down in Bermuda

Angebot gültig bis: 25. November

Mit einem Rabatt von 95 Prozent und einem Preis von nur 99 Cent gehört Down in Bermuda aktuell zu den günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. In dem Top-Down-Adventure spielen wir einen Piloten, der nach einem Absturz im Bermuda-Dreieck festsitzt und nun die geheimnisvolle Gegend erkunden muss, um eine Möglichkeit zu finden, wieder nach Hause zu kommen. Dabei stoßen wir auf uralte Geheimnisse und müssen viele seltsame und kreative Rätsel lösen, die von der Anordnung von Schafen bis hin zur Entschlüsselung komplexer Codes reichen. Gelegentlich bekommen wir es zwar auch mit riesengroßen und gefährlichen Monstern zu tun, insgesamt ist Down in Bermuda aber vor allem ein Spiel, mit dem man gut für einige Stunden entspannen kann.

Eastward

1:55 Eastward - Launch-Trailer zum Nintendo Switch-Hit, den ihr alle spielen solltet

Angebot gültig bis: 17. November

Eastward ist eine Mischung aus Rollenspiel und Action-Adventure, die unter anderem dank ihrer detaillierten Pixelgrafik an Klassiker wie Earthbound oder die frühen Teile der Zelda-Reihe erinnert. Wir spielen den Minenarbeiter John und die junge, übernatürlich begabte Sam, die gemeinsam in einer unterirdischen Stadt leben, aus der sie jedoch als Strafe für Sams Neugier verbannt werden. Fortan müssen sich die beiden auf der gefährlichen Erdoberfläche durchschlagen, wo zahlreiche Abenteuer auf sie warten. Das Gameplay mischt Erkundung, Rätsel und Kämpfe, wobei wir jederzeit zwischen den beiden Charakteren, die jeweils individuelle Waffen und Spezialfähigkeiten besitzen, wechseln können.

Golf Story

3:20 Darf ich vorstellen: Golf Story - Angespielt-Video zum Switch-exklusiven Golf-RPG

Angebot gültig bis: 20. November

Golf Story ist kein typisches Golfspiel, sondern eher ein Rollenspiel im Retro-Look. Wir helfen dem Protagonisten dabei, sich seinen Traum vom Leben als Profigolfer gegen alle Widerstände der Gesellschaft und seiner fiesen Konkurrenten zu erfüllen. Dazu haben wir abseits des Platzes eine Menge Quests zu erledigen und amüsante Dialoge zu führen. Trotzdem wird natürlich auch noch Golf gespielt, allerdings unter ungewöhnlichen Umständen: Die Story führt uns auf acht abwechslungsreiche Plätze, die vom gewöhnlichen Grün bis hin zu einem gruseligen Friedhof reichen. Die Spielmechaniken beim Golf sind zwar eher simpel gehalten, aber doch komplex und fordernd genug, um bis zum Ende der über 15 Stunden langen Kampagne zu motivieren.

Yooka-Laylee

1:25 Yooka-Laylee - Trailer stellt Welt "Capital Cashino" vor

Angebot gültig bis: 16. November

Yooka-Laylee ist ein klassischer 3D-Platformer, der das Spielgefühl des altehrwürdigen Banjo-Kazooie zurückbringen will. Gemeinsam versuchen das Chamäleon Yooka und die Fledermaus Laylee den Bienenfiesling und Großkapitalisten Capital B daran zu hindern, alle Bücher der Welt zu stehlen. Dazu müssen wir in die fantasievollen Welten der Bücher reisen und hüpfend und kämpfend knallbunte Levels erkunden, die vom Dschungel über ein Casino bis hin zu Eislandschaften reichen und jede Menge abgedrehte Ideen und Gegnertypen bieten. Das Gameplay bleibt nah am Vorbild, sodass sich alle, die mit den großen Klassikern des Genres aufgewachsen sind, bei Yooka-Laylee sofort wieder heimisch fühlen werden.