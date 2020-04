Nintendo Switch gehackt: So schützt ihr eure Accounts

Es ist leider nicht unüblich, dass Accounts von Konsolen oder anderen Online-Services immer mal wieder von Hackern angegriffen werden. Jetzt aber beklagen sich eine Vielzahl an Switch-Spielern, dass sie unbefugte Zugriffe auf ihren Accounts gemeldet bekommen. Bevor euch das auch passiert, zeigen wir, wie ihr euch davor schützen könnt.

Derzeit beklagen Spieler, dass sie Mails bekommen, da auf ihren Account mit einer unbekannten IP zugegriffen wurde. Die Accounts, die ein Zahlungsmittel hinterlegt hatten, wurden zudem meistens für Fortnite V-Bucks belastet. Deshalb wird gerade empfohlen, PayPal nicht mehr mit dem Switch-Account zu verlinken.

Am 9. April hatte Nintendo einen Tweet abgesetzt, der erklärt, wie ihr die Zweistufen-Bestätigung auf der Switch aktivieren könnt. Deshalb gehen viele davon aus, dass es einen Angriff auf die Server von Nintendo gab und persönliche Informationen gesammelt wurden. Offiziell bestätigt hat Nintendo dies bezüglich nichts.

You can help secure your Nintendo Account by enabling 2-Step Verification.



