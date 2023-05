Nintendo Switch: Diesen exklusiven Actionhit aus 2022 bekommt ihr jetzt 50% günstiger

Bei GameStop könnt ihr jetzt den Switch-Hit Fire Emblem Warriors: Three Hopes zum halben Preis abstauben.

Bei GameStop könnt ihr das 2022 exklusiv für Nintendo Switch erschienene Actionspiel Fire Emblem Warriors Three Hopes jetzt sehr günstig abstauben: Ihr bekommt rund 50 Prozent Rabatt und bezahlt dadurch nur noch 30€ (UVP: 59,99€). Günstiger könnt ihr es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo bekommen. Hier findet ihr das Angebot:

GameStop macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Ihr solltet also damit rechnen, dass er jederzeit wieder verschwinden kann.

Was ist Fire Emblem Warriors: Three Hopes?

Action-Gemetzel statt Taktik: Wie schon das erste Fire Emblem Warriors ist auch der Nachfolger Three Hopes ein sogenanntes Musou-Spiel im Stile eines Dynasty Warriors. Statt tatktisch anspruchvoller Rundenkämpfe wie in Fire Emblem: Three Houses oder Engage bekommt ihr hier also actionreiche Echtzeitschlachten, in denen ihr Heerscharen von Feinden mit Spezialattacken niedermetzelt. Ein bisschen Strategie gibt es aber auch noch, denn zwischendurch plant ihr auf einer Übersichtskarte die Eroberung weiterer Regionen.

2:03 Fire Emblem Warriors: Three Hopes - Ankündigungstrailer zeigt Gameplay

Story nah an Three Houses: Bei der Story bleibt Fire Emblem Warriors: Three Hopes sehr nah am 2019 erschienenen Fire Emblem: Three Houses. Es handelt sich allerdings nicht direkt um eine Fortsetzung, sondern eher um eine alternative Version der bekannten Geschichte. Wie bei Three Houses lohnt sich mehrmaliges Durchspielen, da ihr andere Aspekte der Geschichte erlebt, je nachdem, welchem Haus ihr euch anschließt. Allerdings dürftet ihr schon mit einem einzigen Durchgang etwa 30 bis 40 Stunden beschäftigt sein.

Gute Bewertungen: In Tests hat Fire Emblem Warriors: Three Hopes sehr gut abgeschnitten und im Schnitt nochmal ein paar Punkte mehr bekommen als der Vorgänger. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es außerhalb der kurzweiligen Kämpfe durch die komplexe Story und die strategischen Elemente deutlich mehr Tiefgang bietet. Der Wertungsdurchschnitt auf OpenCritic liegt bei 81 Punkten.

