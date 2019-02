Fans vermuten es schon lange, aber Mitte Januar gab es erstmals handfeste Beweise dafür, dass Nintendo plant, auch SNES-Klassiker im Nintendo Switch Online-Abo verfügbar zu machen. Dataminer fanden im Code des jüngsten Updates sogar eine komplette Liste der SNES-Spiele, die Nintendo hinzufügen könnte.

Alles wieder weg: Nachdem aber auch noch bereits lokalisierte Beschreibungstexte im Code gefunden wurden, versucht Nintendo nun offenbar, die Spuren zu vertuschen. Laut Dataminer itsimontime, der auf Twitter aktiv ist, wurden sämtliche Verweise auf die SNES-Klassiker wieder gestrichen.

All SNES game strings have been removed from the latest NES Online update.