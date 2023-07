Nintendo Switch: Jetzt bis zu 80% Rabatt auf über 1000 Spiele im Nintendo eShop sichern

Im Nintendo eShop gibt es gerade viele Angebote für Nintendo Switch. Wir stellen euch die Highlights vor.

Im Nintendo eShop findet ihr jetzt wieder eine ganze Menge Sonderangebote, insgesamt bekommt ihr mehr als 1000 Spiele für Nintendo Switch günstiger. Aus der langen Liste der Deals haben wir euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht, die Rabatte von bis zu 80 Prozent bieten. Falls ihr lieber selbst die Angebote durchstöbern möchtet, bringt euch dieser Link zur vollständigen Übersicht:

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set Deluxe Edition

2:13 Dragon Ball Z: Kakarot - Trailer stellt den Trunks: The Warrior of Hope-DLC vor

Angebot gültig bis: 16. Juli

Das Action-Rollenspiel Dragon Ball Z: Kakarot könnt ihr jetzt zusammen mit „Eine neue Kraft erwacht“ in der Deluxe Edition günstig abstauben. „Eine neue Kraft erwacht“ bringt euch unter anderem zwei neue Bosskämpfe, die über die Geschichte von Dragon Ball Z hinausgehen. Durch die Deluxe Edition bekommt ihr zudem eine Erweiterung, welche die Geschichte des Kriegers Trunks erzählt und einzeln 19,99€ kosten würde.

Allein das Hauptspiel bietet bereits rund 40 Stunden Spielzeit und führt euch durch die gesamte Geschichte der Anime-Vorlage, von der Ankunft von Radditz bis hin zum finalen Kampf gegen Buu. Schon deshalb ist Dragon Ball Z: Kakarot ein Muss für Fans der Serie. Hinzu kommt ein forderndes und komplexes Kampfsystem, das zwar zunächst etwas Eingewöhnung erfordert, aber dafür um so mehr Spaß macht, sobald man es erlernt hat.

Two Point Campus

10:49 Two Point Campus - Test-Video zum humorvollen Aufbauspiel

Angebot gültig bis: 17. Juli

Two Point Campus ist ein Aufbauspiel und gewissermaßen der Nachfolger des erfolgreichen Two Point Hospital. Statt eines Krankenhauses müsst ihr diesmal allerdings Universitäten aufbauen und verwalten. Dass es dabei nicht um eine realistische Simulation des Uni-Alltags geht, sieht man schon an den abgedrehten Szenarien: Unter anderem bauen wir Hochschulen für Ritter, Zauberer, Köche und Spione.

Dabei müssen wir nicht nur stets unsere Finanzen im Auge behalten, sondern auch versuchen, eine möglichst große Anzahl an fähigen Absolventen hervorzubringen. Von kompetentem Lehrpersonal über gute Bibliotheken bis hin zu gemütlichen Schlafräumen sogen wir deshalb für alles, was unseren Studenten das Lernen leichter macht. Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr Two Point Hospital übrigens noch bis zum 9. Juli kostenlos spielen.

Fall of Porcupine

1:00 Fall of Porcupine erzählt überraschend lebensnahe Geschichten, dafür, dass ihr eine Taube seid

Angebot gültig bis: 15. Juli

Fall of Porcupine ist erst am 15. Juni erschienen und jetzt bereits im Nintendo eShop günstiger zu haben. In dem hübsch gezeichneten Adventure arbeitet ihr als Arzt in einer von anthropomorphen Tieren bewohnten Kleinstadt, die auf den ersten Blick ruhig und friedlich wirkt. Schon bald müsst ihr allerdings erkennen, dass hier vieles gewaltig schief läuft und euer Job nicht so entspannt wird, wie ihr zunächst gedacht habt.

Fall of Porcupine setzt stark auf die Erkundung der atmosphärischen Spielwelt. Ihr haltet euch nicht nur im Krankenhaus auf, sondern lernt beispielsweise Stadtbewohner in der Kneipe kennen oder spaziert durch den dichten Wald. Zum Kern des Spiels zählen zudem die gut geschriebenen und tiefgründigen Dialoge. Daneben sorgen eine Menge Minispiele von der Schneeballschlacht bis zum Basketball-Match für Abwechslung.

Katamari Damacy REROLL

Den Klassiker Katamari Damacy bekommt ihr für nur ein paar Euro in der stark verbesserten Neuauflage.

Angebot gültig bis: 16. Juli

Katamari Damacy REROLL ist die Neuauflage des allerersten, ursprünglich 2004 erschienenen Teils der Katamari-Reihe. Die Switch-Version wurde vor allem grafisch stark verbessert und bietet nun unter anderem eine höhere Auflösung und komplett neu erstellte Zwischensequenzen. Auch die Steuerung wurde angepasst, zudem könnt ihr nun zu zweit an einer Konsole spielen, indem ihr euch die Joy-Con Controller teilt.

Am Spielprinzip hat sich hingegen nichts geändert: Wir rollen unseren Katamari über den Boden und alle möglichen Gegenstände hinweg. Da alles, was kleiner ist als er selbst, am Katamari haften bleibt, wird er mit der Zeit immer größer. Anfangs können wir nur kleine Gegenstände aufsammeln, später sind es ganze Städte. Unser Ziel ist es übrigens, im Auftrag des King of All Cosmos neue Sterne zu erschaffen.

Everdream Valley

0:58 Everdream Valley - Trailer zeigt die bunte Farm Sim für Switch

Angebot gültig bis: 22. Juli

Das am 23. Juni erschienene Everdream Valley ist eine Farming-Simulation im Stile eines Harvest Moon oder Stardew Valley. Anders als in diesen Spielen tragt ihr aber nicht allein die Verantwortung für den Hof, stattdessen seid ihr den Sommer über auf der Farm eurer Großeltern zu Besuch und geht ihnen zur Hand. Zu tun gibt es trotzdem eine Menge, von Anbau und Ernte verschiedener Obst- und Gemüsesorten bis hin zum Ausbau der Farm.

Außerdem legt Everdream Valley viel mehr Wert auf den Umgang mit Tieren als andere Farming Sims. Es gibt 13 verschiedene Hunderassen und auch sonst ist von Schweinen und Kühen über Rehe und Alpakas bis hin zu Fröschen, Fischen und Käfern alles dabei. Unsere Aufgabe besteht darin, Orte zu schaffen, an denen sich die Tiere wohlfühlen. Nachts schlüpfen wir in unseren Träumen sogar selbst in die Rolle der Tiere und stellen uns verschiedenen Minispielen.

Untitled Goose Game

1:55 Untitled Goose Game - Stealth-Gans-Action im Trailer

Angebot gültig bis: 27. Juli

In Untitled Goose Game stört ihr als bösartige Gans die Ruhe und den Frieden einer kleinen Stadt, indem ihr den Bewohnern Streiche spielt oder sie angreift. Zum großen Teil besteht das Gameplay aus Erkundung, denn um den Menschen so effektiv wie möglich den Tag zu verderben, müsst ihr erst mal herausfinden, was ihnen wichtig ist und was sie in ihrem Alltag am dringendsten brauchen. Diese Schwachpunkte könnt ihr dann ausnutzen.

Auch Schleichen ist wichtig, weil ihr die Stadtbewohner unvorbereitet in ihren schwächsten Momenten erwischen wollt. Oft ist der Weg zu möglichst effektiven Streichen zudem mit kleinen Rätseln verknüpft, die etwas Kreativität erfordern. Durch ein Update könnt ihr den Indie-Überraschungshit inzwischen übrigens auch zu zweit spielen und gemeinsam den Menschen das Leben schwer machen.

Little Nightmares I + II Bundle

8:02 Little Nightmares 2 - Test-Video zum Grusel-Hit

Angebot gültig bis: 16. Juli

Mit Little Nightmares I & II bekommt ihr gleich zwei hervorragende Horrorspiele, die sich beide nicht zuletzt durch ihren tollen, zwischen niedlich und düster schwankenden Grafikstil auszeichnen. Im ersten Teil spielen wir ein junges Mädchen, das aus einem seltsamen Gebäude voller Kannibalen entkommen muss. Teil 2 schickt uns in fünf abwechslungsreiche Gebiete, die von einem finsteren Wald bis hin zu einem Krankenhaus voller gruseliger Puppen reichen.

Das Gameplay besteht größtenteils daraus, die furchterregende Umgebung zu erkunden, kleine Rätsel zu lösen und vor übermächtigen Feinden zu flüchten oder an ihnen vorbei zu schleichen. Wehren können wir uns in der Regel nicht. Erst im zweiten Teil gibt es einige Gelegenheiten, in denen wir mit Gewalt zurückschlagen können, was gerade deshalb, da wir sonst stets Opfer sind, umso befriedigender wirkt.

Yoku's Island Express

1:36 Yoku's Island Express: Launch-Trailer zum flippernden Metroidvania

Angebot gültig bis: 14. Juli

Yoku's Island Express bekommt ihr jetzt im Nintendo eShop stolze 80 Prozent günstiger. Das knallbunte 2D-Spiel bietet eine kreative Mischung aus Jump&Run und Flipper-Automat: Wir spielen den kleinen Mistkäfer Yoku, der auf einer idyllisch wirkenden Insel den Job des Paketboten übernehmen sollen. Dazu lassen wir uns an Yokus Mistkugel hängend kreuz und quer durch die abwechslungsreichen Umgebungen schießen, um unseren Bestimmungsort zu erreichen.

Das Gameplay erfordert vor allem Geschicklichkeit und Timing, manchmal müssen wir allerdings auch kleine Rätsel lösen, um Hindernisse zu überwinden. Ab und an wollen uns zudem Feinde an der Zustellung der Pakete hindern, sodass Yoku keine andere Wahl bleibt, als sich seinen Weg freizukämpfen. Falls ihr das ungewöhnliche Spielprinzip vor dem Kauf erst mal ausprobieren wollt, könnt ihr das mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop tun.

Blasphemous

2:00 Trailer zu Blasphemous zeigt das knüppelharte 2D-Souls

Angebot gültig bis: 14. Juli

Trotz seiner 2D-Pixelgrafik erinnert der Action-Platformer Blasphemous sowohl spielerisch als auch hinsichtlich seines düsteren Artdesigns an Spiele wie Dark Souls. Die albtraumhafte, teils surreal wirkende Spielwelt wurde stark von der Spanischen Inquisition inspiriert und ist deshalb nicht nur mit religiöser Symbolik, sondern auch mit gruseligen Folterinstrumenten angefüllt.

Wir spielen den sogenannten Reumütigen, der zwischen Leben und Tod gefangen ist und das Land von einem mysteriösen Fluch befreien soll. Das ist keine leichte Aufgabe. Gerade gegen die oft riesigen Bossgegner haben wir nur dann eine Chance, wenn wir unsere Spezialfähigkeiten klug ausnutzen. Übrigens erscheint im August bereits Blasphemous 2. Das aktuelle Angebot ist also eine gute Gelegenheit, vorher schnell noch den ersten Teil nachzuholen.

Digimon World: Next Order

2:38 Digimon World: Next Order - Alles, was ihr zum Spiel für Nintendo Switch wissen müsst

Angebot gültig bis: 16. Juli

Das im Februar erschienene Digimon World: Next Order bekommt ihr jetzt schon 40 Prozent günstiger im Nintendo eShop. Es handelt sich dabei um ein Rollenspiel, in dem wir ähnlich wie in Pokémon Monster sammeln, trainieren und erziehen. Beim Erforschen der großen, offenen Spielwelt, die wir vor Machinedramon retten sollen, können wir auf über 200 verschiedene Digimon stoßen.

Zudem hat Digimon World: Next Order auch Elemente eines Aufbauspiels: Wir verwalten nämlich unsere eigene Stadt und bauen sie nach und nach zu einer Metropole aus. Neu im Vergleich zu älteren Digimon-Spielen ist, dass wir uns nun von zwei Digimon gleichzeitig begleiten lassen können. Damit beide effektiv zusammen kämpfen können, müssen sie allerdings erst nicht nur zu uns, sondern auch zueinander eine gute Beziehung aufbauen.

Weitere Angebote im Nintendo eShop

Wie gesagt, handelt es sich bei den hier vorgestellten Spielen nur um eine kleine Auswahl aus den aktuellen Angeboten im Nintendo eShop. Insgesamt sind gerade mehr als tausend Spiele reduziert, einige davon aber nur noch für kurze Zeit. Wenn ihr also keine günstigen Deals verpassen wollt, solltet ihr schnell selbst noch einen Blick auf die Übersicht werfen: