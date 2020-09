Im Nintendo eShop gibt es auch diese Woche wieder zahlreiche Spiele für die Nintendo Switch günstiger, von großen AAA-Titeln bis hin zu kleinen Indie-Geheimtipps. Die Rabatte betragen zum Teil bis zu 90 Prozent. In diesem Artikel haben wir zehn der interessantesten Spiele aus den Angeboten herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer lieber selbst in den Deals stöbern möchte, findet die Übersicht hier:

Rayman Legends Definitive Edition

Angebot gültig bis: 17. September

Den Namen trägt Rayman Legends zurecht: Ubisofts buntes Jump&Run kann man mit Recht als Legende innerhalb seines Genres bezeichnen. In der Definitive Edition auf der Switch hat der Klassiker nichts von seinem alten Glanz verloren und überzeugt nach wie vor durch das hübsche Artdesign und die liebevollen Animationen. Der größte Pluspunkt ist aber das abwechslungsreiche Gameplay mit vielen ungewöhnlichen Einfällen. Vor allem die Musiklevels, in denen wir uns im richtigen Rhythmus bewegen müssen, fesseln ungemein. Im beliebten Kung-Foot-Modus, einer Art Fußball-Minispiel, können wir nun sogar Turniere abhalten.

Rayman Legends Definitive Edition statt 39,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Furi

Angebot gültig bis: 17. September

Furi ist eine Mischung aus Hack 'n' Slash und Twin-Stick-Shooter, in der wir uns nicht lange mit den sonst in Spielen üblichen Standard-Gegnern aufhalten, sondern uns stattdessen mit Schwert und Energiewaffe in einen spannenden Bosskampf nach dem anderen stürzen. Wir versuchen dabei, uns den Weg aus einem surreal wirkenden Gefängnis zu bahnen, wobei wir von einem Helfer im Hasenkostüm unterstützt werden. Neben der skurrilen Story und dem temporeichen Kampfsystem, das perfektes Timing und höchste Präzision belohnt, ist nicht zuletzt der einzigartige Grafikstil ein Highlight des Spiels.

Furi statt 19,99€ für 6,99€ im Nintendo eShop

Trials Rising

Angebot gültig bis: 17. September

In Trials Rising rasen wir wie schon in den Vorgängern über gewagte Hinderniskurse auf der ganzen Welt. Trotz 3D-Grafik bewegen wir uns dabei wie in einem 2D-Plattformer von links nach rechts, was das Gameplay aber keineswegs weniger anspruchsvoll macht. Im Gegenteil: Sich einfach nur auf dem Motorrad zu halten ist, schon ein Kunststück angesichts von Kursen, die den Gesetzen der Physik zu trotzen scheinen. Beeindruckend ist diesmal nicht zuletzt der Umfang mit 120 Strecken geraten, aber auch der packende Soundtrack, das kreative Leveldesign und der makabere Humor machen Trials Rising zu einem tollen Spiel.

Trials Rising statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Bounty Battle

Angebot gültig bis: 23. September

Das erst gerade erst erschienene Bounty Battle bekommt ihr im Nintendo eShop direkt 20 Prozent günstiger. Es handelt sich dabei um ein klassisches Fighting Game, in dem ihr mit zwanzig Charakteren aus einigen der größten Indie-Hits der letzten Jahre antretet, zum Beispiel Darkest Dungeon, Guacamelee!, Dead Cells, Nuclear Throne, SteamWorld Dig und Owlboy. Natürlich bringt jeder der Helden seine individuellen, aus den Spielen bekannten Fähigkeiten zum Einsatz. Darüber hinaus kann jeder im Kampf einen Helfer beschwören. Auch die zehn Kampfarenen sind zum Teil von den Heimatwelten der Indie-Charaktere inspiriert.

Bounty Battle statt 24,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

Sid Meier's Civilization VI

Angebot gültig bis: 13. September

Wer auf der Suche nach einem komplexen Strategiespiel ist, das Hunderte von Stunden fesseln kann, ist bei Civilization 6 an der richtigen Adresse. Wie immer in der Reihe übernehmen wir in die Rolle einer historischen Persönlichkeit und führen unsere eigene Zivilisation über mehrere Zeitalter hinweg zur Vorherrschaft auf dem Planeten. Dabei ist das Militär nicht der einzige Weg zum Sieg, auch Vorsprung durch Technik oder Kultur sind beispielsweise möglich. Die Bedienung per Touchscreen sorgt dafür, dass auch und gerade beim mobilen Spielen die Verwaltung des Reiches leicht von der Hand geht.

Civilization VI statt 49,99€ für 24,99€ im Nintendo eShop

Moonlighter

Angebot gültig bis: 14. September

Moonlighter ist eine kreative Mischung aus Action-RPG, Roguelike und Wirtschaftssimulation. Tagsüber verkaufen wir in unserem eigenen Laden Items an Abenteurer, nachts steigen wir selbst in den Dungeon hinab, kämpfen mit Monstern und suchen nach Schätzen, die wir entweder für uns selbst behalten oder am nächsten Tag verkaufen können. Mit dem Geld können wir unseren Laden weiter ausbauen und zum erfolgreichsten Unternehmen des Dorfes machen. Letztendlich streben wir jedoch nicht nach schnödem Gewinn: Unser Ziel ist es, ein großer Held zu werden und das Geheimnis des Dungeons zu lüften, der angeblich der Zugang zu einer anderen Dimension sein soll.

Moonlighter statt 24,99€ für 8,49€ im Nintendo eShop

Phantom Doctrine

Angebot gültig bis: 30. September

Phantom Doctrine ist ein spannendes Rundentaktik-Spiel im Stile eines XCOM, das zwischen Science Fiction und historischem Szenario angesiedelt ist. Als Chef einer Untergrungorganisation kämpfen wir zunächst gegen CIA und KGB zugleich, bekommen es jedoch bald mit einer noch wesentlich größeren Bedrohung zu tun. Außerhalb der Gefechte verwalten wir unser Hauptquartier, planen unser weiteres Vorgehen und können sogar gefangene Angenten einer Gehirnwäsche unterziehen. Mit 30 bis 40 Stunden bekommt ihr hier eine Menge Spielzeit für den Preis von knapp zwei Euro.

Phantom Doctrine statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

Thief Simulator

Angebot gültig bis: 30. September

Auch den Thief Simulator bekommt ihr aktuell für gerade mal knapp zwei Euro. Der Name ist Programm: In einer frei erkundbaren Nachbarschaft brechen wir in Wohnhäuser ein und verscherbeln die Beute anschließend im Pfandleihhaus oder übers Internet. Der erste Schritt ist dabei stets das Auskundschaften unseres Ziels, denn nur so erfahren wir, wann die Häuser leer stehen, wie wir am besten eindringen können und wo die wertvollsten Gegenstände zu holen sind. Schlechte Planung führt zu unverhofften Begegnungen mit Hausbesitzern und im schlimmsten Fall zu panischer Flucht vor der Polizei.

Thief Simulator statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

My Brother Rabbit

Angebot gültig bis: 30. September

Sogar noch etwas günstiger bekommt ihr das Adventure My Brother Rabbit, das um 90 Prozent auf 1,49 Euro reduziert ist. Ein krankes Mädchen flüchtet sich gemeinsam mit seinem Bruder in eine farbenfrohe, wundervoll gezeichnete Fantasiewelt, in der ein kleiner Hase um jeden Preis seine Freundin gesundpflegen will. Dazu jedoch muss er sich auf eine weite Reise durch fünf märchenhafte Länder begeben. Das Gameplay ist eine Mischung aus klassischen Rätseln im Stil eines Point&Click-Adventures und kleinen Minispielen, die durchaus ein bisschen knifflig werden können, im Allgemeinen aber auch für Genre-Neulinge gut zu schaffen sind.

My Brother Rabbit statt 14,99€ für 1,49€

BioShock: The Collection

Angebot gültig bis: 13. September

Die legendäre BioShock-Reihe hat inzwischen auch ihren Weg auf die Nintendo Switch gefunden, und zwar in Form der umfangreichen BioShock Collection, die alle drei Teile inklusive sämtlicher Singleplayer-Add-Ons beeinhaltet. Die Mischung aus Egoshooter und Rollenspiel überzeugen vor allem durch ihr stimmungsvolles Artdesign, die dichte Atmosphäre und die spannende Story. In Teil 1 und 2 geht es hinab in die Unterwasserstadt Rapture, die ein Paradies werden sollte, aber zu einem Albtraum verkommen ist. In BioShock Infinite besuchen wir die fliegende Stadt Columbia, die wir zumindest kurzzeitig intakt erleben, bevor auch hier das Chaos ausbricht.

BioShock: The Collection statt 49,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop