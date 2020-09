Im Nintendo eShop gibt es wieder Angebote für die Nintendo Switch, diesmal mit bis zu 90 Prozent Rabatt. Abermals sind sowohl große AAA-Titel als auch einige Indie-Geheimtipps dabei. Die günstigsten Preise beginnen schon bei 99 Cent. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der interessantesten Spiele vor. Falls ihr lieber selbst die Deals im Nintendo eShop durchstöbern wollt, bringt euch dieser Link zur Übersicht:

Nintendo eShop: Die aktuellen Angebote für Nintendo Switch

Mortal Kombat 11

Angebot gültig bis: 28. September

Wie schon seine Vorgänger zeichnet sich auch Mortal Kombat 11 nicht zuletzt durch seine spektakulären Finishing Moves aus. Diese sind sogar nochmal kreativer, aber auch brutaler geraten. Spielerisch ist das Fighting Game einsteigerfreundlicher geworden, was sowohl am etwas langsameren Tempo als auch an den neuen Fatal Blows liegt. Das sind besonders starke Angriffe, die man nur bei niedriger Gesundheit einsetzen kann. Für Solospieler wird eine Menge Inhalt geboten, unter anderem eine kurze, aber toll inszenierte Kampagne.

Mortal Kombat 11 statt 49,99€ für 24,99€

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Angebot gültig bis: 1. Oktober

Mit Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy bekommt ihr die ersten drei Teile der berühmten Adventure-Reihe mit allen 14 Abenteuern in einem Paket. Unserer Aufgabe ist es, als Anwalt Phoenix Wright unseren unschuldigen Mandaten Gerechtigkeit zu verschaffen. Dazu reicht es nicht, wenn wir im Gerichtssaal eine gute Figur abgeben. Vor den Verhandlungen müssen wir echte Detektivarbeit leisten, Zeugen befragen und nach Indizien suchen. Sehr nützlich ist dabei, dass wir auf die übersinnlichen Fähigkeiten unserer Helferin Maya zurückgreifen können.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy statt 29,99€ für 14,99€

Just Dance 2020

Angebot gültig bis: 1. Oktober

Seit 10 Jahren gibt es Just Dance nun schon und bis heute ist Ubisofts Reihe die Nummer 1 unter den Tanzspielen geblieben. Just Dance 2020 kommt insgesamt auf über 500 Songs, darunter 40 neue Songs von Ariana Grande, Katy Perry, Lil Nas, Panic! at the Disco und anderen. Wie schon in den Vorjahren gibt es verschiedene Modi, beispielsweise den Sweat-Modus, in dem es ums Verbrennen von Kalorien geht. Neu ist der All-Stars-Modus, der das Beste aus zehn Jahren Just Dance auf sich vereinen soll.

Just Dance 2020 statt 59,99€ für 19,79€

Othercide

Angebot gültig bis: 24. September

Beim erst am 10. September erschienenen Othercide handelt es sich um ein düsteres Taktik-Rollenspiel mit Roguelike-Mechaniken und einem rundenbasierten Kampfsystem, das sich mit Titel wie XCOM oder Divinity: Original Sin 2 vergleichen lässt. Auf den ersten Blick fällt Othercide vor allem durch sein einzigartiges Artdesign in Schwarz, Weiß und Rot auf. Aber auch die endzeitliche Story, in der es darum geht, mithilfe übernatürlicher Kämpferinnen die Menschheit vor dämonischen Kreaturen zu retten und nach jedem Scheitern in der Zeit zurückzureisen, hat einiges zu bieten.

Othercide statt 39,99€ für 31,99€

The First Tree

Angebot gültig bis: 21. September

Falls euch der Sinn nach einem ruhigen, aber emotionalen Erlebnis mit dichter Atmosphäre steht, ist The First Tree vielleicht das richtige für euch. Das in Alaska spielende Adventure versetzt uns in die Rolle einer Füchsin, die sich auf der Suche nach ihrer Familie befindet. Zugleich wird jedoch über Gegenstände, auf die wir unterwegs stoßen, die Geschichte eines Sohnes erzählt, der versucht, wieder Verbindung zu seinem Vater aufzunehmen. Kämpfe gibt es in The First Tree nicht. Das Gameplay konzentriert sich auf das Erkunden, kleine Rätsel und Platforming-Passagen.

The First Tree statt 9,99€ für 2,99€

LEGO Harry Potter Collection

Angebot gültig bis: 28. September

Die LEGO Harry Potter Collection beinhaltet beide Teile des Spiels und umfasst damit alle sieben Schuljahre. Geboten wird das übliche LEGO-Gameplay, das aus einer Mischung aus Action, Geschicklichkeitsübungen, Platforming, Erkundung der Spielwelt und kleinen Rätseln besteht. Letztere haben natürlich nicht selten mit dem Zusammensetzen von Lego-Bausteinen zu tun. Ansonsten folgen die Spiele sehr eng der Handlung der Filme und Bücher und mischen sie mit dem typischen LEGO-Humor. Die bekannten Schauplätze wurden detailliert in Szene gesetzt.

LEGO Harry Potter Collection statt 39,99€ für 19,99€

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Angebot gültig bis: 1. Oktober

In Mario + Rabbids: Kingdom Battle gehen Mario und seine Freunde mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft ein Bündnis ein, um das knallbunte, aber ernsthaft bedrohte Pilzkönigreich zu retten. Wie in Othercide liefern wir uns auch hier rundenbasierte Kämpfe im Stil eines XCOM, wobei jedes Mitglied unseres kleinen Teams über spezielle Fähigkeiten verfügt, die wir klug miteinander kombinieren müssen, wenn wir siegreich sein wollen. Für Abwechslung und Auflockerung sorgen kleine Rätsel sowie jede Menge Humor.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle statt 39,99€ für 14,79€ im Nintendo eShop

Undertale

Angebot gültig bis: 22. September

Undertale ist einer der größten Indie-Hits der letzten Jahre. Wir spielen ein Kind, das in die unterirdische Welt der Monster hinabstürzt und dort seinen Weg finden muss. Dabei genießt man als Spieler enorme Freiheit: Wir können komplett friedlich spielen oder auch unseren Weg mit Monsterleichen pflastern. Unsere Aktionen haben aber Auswirkungen: Spielwelt und Charaktere vergessen nicht, was wir getan haben. Highlights sind zudem die hervorragend geschriebenen Dialoge, die tiefgründigen Figuren und die komplexe Story.

Undertale statt 14,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Hard West

Angebot gültig bis: 30. September

Hard West ist das dritte Rundentaktik-Spiel auf unserer Lsite und mit einem Preis von gerade mal 1,99 Euro eines der günstigsten aktuelle Angebote im Nintendo eShop. Hier erkunden wir eine düstere, noch brutalere Version des Wilden Westens, in dem satanische Kulte und sogar Dämonen ihr Unwesen treiben. Überleben kann man nur mit der Waffe in der Hand. Glücklicherweise befinden sich in unserer Gruppe hervorragende Schützen, die sogar in Deckung befindliche Gegner mit Querschlägern erwischen können. Auch magische Gegenstände machen wir uns zunutze.

Hard West statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

Goetia

Angebot gültig bis: 30. September

Sogar noch etwas günstiger ist das gruselige Adventure Goetia, das ihr schon für 0,99 Euro bekommt. Hier erkunden wir als Geist von Abigail Blackwood vierzig Jahre nach ihrem Tod das Anwesen ihrer Familie in einem kleinen, englischen Ort, der inzwischen nur noch aus Ruinen besteht. Wir versuchen herauszufinden, was hier passiert ist, und lernen dabei die Geheimnisse unserer Familiengeschichte kennen. Das Gameplay besteht aus Rätseln im typischen Point&Click-Stil, die teilweise sehr fordernd sein können und ungewöhnliche Ideen von uns verlangen.

Goetia statt 9,99€ für 0,99€ im Nintendo eShop