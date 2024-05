Switch-Bestseller Nr. 1: Gefeiertes Actionspiel aus 2023 jetzt günstig im Amazon-Angebot abstauben!

Metroid Prime Remastered gibt es bei Amazon jetzt so günstig, dass es auf Nr. 1 der Amazon-Bestsellerliste für Switch-Spiele geschossen ist.

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der besten Switch-Spiele überhaupt günstig abstauben: Metroid Prime Remastered, das auf Metacritic bei beeindruckenden 94 Punkten steht, bekommt ihr jetzt für nur noch 25€ – ein hervorragender Preis für ein Spiel, das erst 2023 exklusiv für Nintendo Switch erschienen ist:

Das Angebot ist sogar so gut, dass Metroid Prime Remastered momentan auf Platz 1 der Switch-Bestsellerliste bei Amazon steht. Gerade das könnt allerdings dazu führen, dass das Angebot schon bald ausverkauft ist. Ihr solltet euch also besser beeilen.

Metroid Prime Remastered: Was bietet der Action-Hit für Nintendo Switch?

1:18 Metroid Prime Remastered im Gameplay-Trailer

Bei Metroid Prime Remastered für Nintendo Switch handelt es sich um die Neuauflage des 2002 für GameCube erschienenen Klassikers, mit dem die Metroid-Reihe erstmals in 3D und die Ego-Perspektive wechselte. Ihr bekommt also eine Mischung aus First Person Shooter und klassischem Metroidvania mit verschachteltem Leveldesign, Rätseln und Stellen, an denen man erst mit den richtigen Fähigkeiten weiterkommt.

Das Remaster bietet vor allem deutlich bessere Grafik dank höherer Auflösung, neuer Effekte und besserer Texturen. Auch die Steuerung wurde nochmal überarbeitet und geht auf der Switch nun noch leichter von der Hand. Inhaltlich gibt es hingegen keine großen Neuerungen.

Das Gameplay von Metroid Prime macht heute noch genauso viel Spaß wie vor über zwanzig Jahren.

Wie in allen Metroid-Spielen schlüpft ihr in die Rolle der Kopfgeldjägerin Samus Aran, die diesmal auf den Planeten Tallon IV reist. Dort soll sich nämlich eine Gruppe von Weltraumpiraten befinden, die gefährliche Experimente durchführt. Samus soll mehr darüber herausfinden und die Bedrohung eliminieren.

Dazu stehen Samus eine Menge futuristischer Waffen und anderer High-Tech-Geräte zur Verfügung, zum Beispiel ein Scanner, der nicht nur Hintergrundinfos über die Umgebung, sondern auch Schwachstellen der Feinde offenbart. Mit der Zeit schaltet ihr zudem immer neue Spezialfähigkeiten frei.

Die Gameplay-Mischung aus Action und Erkundung funktioniert nach wie vor hervorragend, weshalb alle, die den Klassiker bislang verpasst haben, spätestens jetzt zugreifen sollten. Aber auch für diejenigen, die das Original schon gespielt haben, lohnt sich dank der technischen Verbesserungen die Rückkehr, vor allem zum jetzigen Sparpreis.

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen und spannende Neuheiten rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: