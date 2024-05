Koop-Hit im Angebot: Dieses Spiel für Switch, PS5 & PS4 hat bei uns stolze 90 Punkte abgestaubt!

Wer gerne zu zweit spielt, sollte den Koop-Hit It Takes Two auf keinen Fall verpassen.

Durch einen Sale mit Spielen von Electronic Arts bei Amazon könnt ihr gerade eines der besten Koop-Spiele der letzten Jahre günstig abstauben: It Takes Two gibt es jetzt in allen Konsolen-Versionen im Angebot, also für Nintendo Switch, Xbox und PS4 inklusive PS5-Upgrade:

Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr all diese Versionen nirgendwo günstiger, allerdings ist MediaMarkt mitgezogen. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der EA-Sale noch läuft. Ihr solltet aber damit rechnen, dass die Angebote in den nächsten Tagen enden, und deshalb besser nicht zu lange warten.

It Takes Two: Was den Koop-Hit so besonders macht

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

It Takes Two hat zum Release weltweit Höchstwertungen bekommen und sogar die Auszeichnung zum Spiel des Jahres bei den Game Awards abgestaubt. Auch wir haben das ungewöhnliche, charmante Koop-Spiel geliebt und ihm deshalb in unserem ausführlichen GamePro-Test eindrucksvolle 90 Punkte gegeben.

Schon auf den ersten Blick überzeugt It Takes Two durch seine aufwendige Präsentation mit Grafik fast auf Animationsfilmniveau. Auch die herzerwärmende Geschichte fesselt: Ihr spielt ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, aber plötzlich auf magische Weise in kleine Puppen verwandelt wird. Um ihre Körper wiederzubekommen, müssen die beiden zwangsweise zusammenarbeiten und zahlreiche Abenteuer überstehen.

Oft seid ihr in It Takes Two im Split Screen unterwegs, das Spiel wechselt aber je nach Situation die Perspektive.

Spielerisch überzeugt It Takes Two vor allem durch seine Vielfalt: Im Kern handelt es sich zwar um einen Action-Platformer, das Koop-Spiel wechselt zwischendurch jedoch immer wieder das Genre und wird beispielsweise zu einem Shooter, einem Fighting Game oder einer Flugsimulation. Noch dazu stoßt ihr unterwegs auf unzählige Minispiele, die vom Tauziehen über Schach bis hin zur Rennbahn mit Spielzeugautos reichen.

Einen Haken hat It Takes Two allerdings: Ihr könnt wirklich nur zu zweit im Koop spielen, entweder online oder lokal an einer Konsole. Eine Möglichkeit, sich allein ins Abenteuer zu stürzen und die zweite Figur von der KI übernehmen zu lassen, gibt es nicht. Immerhin braucht ihr das Spiel nur einmal zu kaufen, um zu zweit zu spielen, und zwar auch dann, wenn ihr online spielt.

