Switch-Rollenspiel im Angebot: Schnappt euch dieses hübsche JRPG jetzt zum Top-Preis bei Amazon!

Ihr habt Lust darauf, auf eurer Switch mal wieder ein klassisches JRPG mit Anime-Optik zu spielen, aber in modernem 3D und nicht in Pixelgrafik? Dann hat Amazon gerade das richtige Angebot für euch! Dort bekommt ihr nämlich jetzt das aufwendige Remake eines Rollenspielklassikers günstig im Angebot:

Es handelt sich dabei um die Neuauflage von Trials of Mana. Amazon hat den Preis des Spiels, das im Nintendo eShop derzeit 49,99€ kostet, auf 21,99€ gesenkt. Günstiger bekommt ihr es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo.

Trials of Mana für Switch: Was bietet das Remake?

Trials of Mana für Nintendo Switch ist ein Remake des ursprünglich 1995 für Super Famicom erschienenen Klassikers. Während das Original noch die für die Zeit typische 16-bit-Pixelgrafik bot, könnt ihr in der Neuauflage die Spielwelt nun in moderner 3D-Grafik erkunden. Beim Soundtrack könnt ihr sogar wählen, ob ihr lieber eine modernisierte oder die klassische Version hören möchtet.

Das Kampfsystem wurde ebenfalls aktualisiert und wirkt nicht zuletzt durch die Third-Person-Perspektive deutlich actionreicher als im Original, übernimmt aber trotzdem viele bekannte Elemente: Trefft ihr auf Gegner, wird der Kampf in einer Arena gestartet, in der ihr mit Spezialattacken und komplexen Kombos in pausierbarer Echtzeit auf eure Gegner einprügelt. Dabei könnt ihr jederzeit zwischen euren Teammitgliedern wechseln, die anderen werden von der KI übernommen.

Die Welt von Trials of Mana bietet eine Menge zu entdecken, sowohl über- als auch unterirdisch.

Neben den Kämpfen spielen natürlich auch die Erkundung der Spielwelt, die mit weiten Landschaften und düsteren, verwinkelten Höhlensystemen für Abwechslung sorgt, und die Story und Dialoge eine große Rolle. Die Geschichte, die sich um acht uralte Monster dreht, kann sogar unterschiedlich verlaufen, je nachdem, wie ihr euch entscheidet und welche der sechs möglichen Hauptfiguren ihr spielt. Das sorgt für einen hohen Wiederspielwert.

Wie gut ist das Trials of Mana Remake?

Unserem Tester hat das Trials of Mana Remake übrigens trotz allem nicht besonders gefallen, wie ihr hier im großen Testbericht nachlesen könnt. Viele von euch waren da aber ganz anderer Meinung. Auch die Tests der Konkurrenz fielen meist deutlich wohlwollender aus und die Fans der Reihe scheinen das Spiel sogar zu lieben, auf Steam sind die Reviews derzeit zu 92% positiv. Mit dem Angebot bei Amazon könnt ihr euch jetzt günstig selbst ein Bild machen:

