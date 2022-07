Nintendo Switch: Jetzt schicken Controller im Zelda-Design für nur 21,99€ kaufen

Sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr gerade einen Switch-Controller im schicken Zelda-Design günstig im Angebot bekommen, und zwar für nur 21,99€ statt 29,99€. Es handelt sich dabei um den offiziell von Nintendo lizenzierten PDP Faceoff Deluxe+ Wired Controller mit abnehmbarer Frontschale. So günstig hat es das Modell in diesem Design laut Vergleichsplattformen bislang noch nie gegeben. Hier geht’s zum Deal:

Bei Saturn und MediaMarkt kommen zum Kaufpreis noch 2,99€ für den Versand dazu. Diese Kosten könnt ihr euch aber sparen, wenn ihr den Controller zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und ihn dort selbst abholt.

Was bietet der PDP Faceoff Deluxe+ Switch Controller?

Beim PDP Faceoff Deluxe+ handelt es sich um einen kabelgebundenen, offiziell lizenzierten Switch Controller, der sich im Layout stark am Nintendo Switch Pro Controller orientiert und auf der Vorderseite all die üblichen Buttons in der gewohnten Anordnung bietet. Auf der Rückseite verfügt er zudem über zwei zusätzliche, frei programmierbare Tasten seitlich an den Griffen. Die Frontschale ist abnehmbar und kann durch Schalen mit anderen Motiven ersetzt werden. Diese müsst ihr aber separat dazukaufen.

Ein weiteres zusätzliches Feature im Vergleich zum Nintendo Switch Pro Controller ist die 3,5-mm-Buchse zum Anschluss eines Headsets, dessen Lautstärke ihr zudem am Controller über das Steuerkreuz regeln könnt. Dafür fehlen ein paar andere Features, die das Original von Nintendo besitzt. So verfügt der PDP Faceoff Deluxe+ weder über Bewegungssteuerung noch über Rumble. Auch NFC zum Einlesen von Amiibos fehlt.

Mehr könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren, in der wir zwar nicht den PDP Faceoff, aber dafür den PDP Afterglow besprochen haben. Dieser ist in seiner kabelgebundenen Version abgesehen vom Design und der Beleuchtung weitgehend identisch mit dem Faceoff.

