Nintendo Switch: Schnappt sie euch für 251,10€ im Ebay-Gutscheinangebot

Bei Ebay könnt ihr bis zum 11. Januar durch den Gutscheincode WIENEUJAHR 10 Prozent Extra-Rabatt (bis maximal 50€) auf eine große Auswahl an B-Ware, gebrauchten und Refurbished-Produkten bekommen. Darunter befinden sich auch verschiedene Konsolen. Vor allem die Nintendo Switch und die Xbox Series S sind mit mehreren Angeboten vertreten. Gelegentlich sind auch schon die Nintendo Switch OLED und die Xbox Series X aufgetaucht, aber aufgrund der naturgemäß begrenzten Stückzahl bei solchen Deals schnell wieder verschwunden. Um die besten Angebote abzustauben, sollte man die Aktion also im Auge behalten. Die Übersicht über die derzeit reduzierten Konsolen findet ihr hier:

Da die Deals schnell wechseln, ist es schwer, ein einzelnes Angebot aus der Liste herauszugreifen. Eines der momentan besten Angebote mit der Nintendo Switch gibt es beim Händler Deltatecc (99 Prozent positive Rezensionen auf Ebay). Hier könnt ihr die Konsole gerade in neuwertigem Zustand in geöffneter Originalverpackung durch den Gutscheincode für 251,10€ versandkostenfrei bekommen. Es handelt sich dabei um Geräte aus Warenrücksendungen. Auch dieser Deal dürfte recht schnell ausverkauft sein. Hier findet ihr ihn:

Was bedeutet B-Ware in der Ebay-Aktion?

Was B-Ware genau bedeutet, kann von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. Oftmals handelt es sich wie bei dem obigen Angebot von Deltatecc lediglich um eine Warenrücksendung mit geöffneter oder beschädigter Verpackung, aber mit einem im Grunde neuwertigen Gerät. In anderen Fällen können Geräte aber auch Gebrauchsspuren wie kleine Kratzer haben oder ein Teil des Originalzubehörs kann fehlen und durch Zubehör anderer Hersteller ersetzt worden sein. Solche Mängel werden aber stets in den Angaben der Händler beschrieben, weshalb es wichtig ist, vor dem Kauf genau nachzulesen.

Weitere B-Ware-Angebote bei Ebay

Mit dem Code WIENEUJAHR könnt ihr natürlich neben der Nintendo Switch und anderen Konsolen noch viele weitere Refurbished- und gebrauchte Produkte sowie B-Ware günstiger bekommen. Mit dabei sind zum Beispiel Handys wie das Apple iPhone 13 Mini sowie diverse Laptops, Tablets und Fernseher. Hier findet ihr die Übersicht über alle in der Aktion enthaltenen Angebote: