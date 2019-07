Nintendo Switch: Der erste frei programmiere 'Elite'-Controller kommt

Die besten Nintendo Switch-Controller, die es gibt, findet ihr hier in unserer Liste. Bald gesellt sich aber wohl ein neuer Platzhirsch dazu: 8BitDo bringt mit dem SN30 Pro+ nämlich ein neues Nintendo Switch-Gamepad auf den Markt, das seinesgleichen sucht. Der Drücker lässt sich ganz nach euren Vorlieben anpassen und nach Herzenslust frei programmieren.

Neues Nintendo Switch-Gamepad kombiniert SNES-, PS4- & Switch Pro-Controller

Der Look des ersten Elite-Controllers für die Switch erinnert nicht von ungefähr an die Farbgebung der alten SNES-Controller: Bisher hat sich 8BitDo vor allem mit kabellosen Retro-Controllern einen Namen gemacht. Der SN30 Pro+ geht allerdings einen anderen Weg.

Das Beste dreier Welten: Zu den Farben des SNES gesellt sich das Analog-Stick-Layout eines DualShock- beziehungsweise PS4-Controllers. Die Sticks befinden sich also direkt nebeneinander. Ansonsten erinnert das Pad an den offiziellen Pro-Controller für die Nintendo Switch.

Es gibt keinen Switch-Controller, der sich vielfältiger & umfangreicher anpassen lässt

Statt einfach nur einen weiteren Switch-Controller im Retro-Look auf den Markt zu werfen, setzt 8BitDo beim SN30 Pro+ darauf, den Controller völlig frei programmieren und vollständig an jegliche Vorlieben anpassen zu können.

Die Anpassungsmöglichkeiten umfassen:

Mapping: Ihr könnt jeden einzelnen Knopf neu zuweisen

Ihr könnt jeden einzelnen Knopf neu zuweisen Sticks: Wie sensibel die Analog-Sticks reagieren bleibt euch überlassen

Wie sensibel die Analog-Sticks reagieren bleibt euch überlassen Trigger: Der Druckpunkt der Trigger lässt sich anpassen

Der Druckpunkt der Trigger lässt sich anpassen Vibrationen: Ihr könnt die Intensität der Rumble-Funktion einstellen

Ihr könnt die Intensität der Rumble-Funktion einstellen Macros: Lange Tastenkombinationen lassen sich auf einen einzigen Knopf legen

Damit bietet der Controller alles, was das Herz begehrt und richtet sich wohl vor allem an Pro- beziehungsweise Hardcore-Gamer. Insbesondere die umfangreichen Programmier-Möglichkeiten wirken beeindruckend.

Die einzigen möglichen Wermutstropfen: Es gibt keine Paddles auf der Rückseite, wie ihr sie vielleicht von den Elite-Controllern für die Xbox One gewohnt seid. Außerdem könnt ihr den SN30 Pro+ zwar mit Windows, Mac OS, der Nintendo Switch und Android-Mobilgeräten verbinden, aber out of the box funktioniert das offiziell nicht mit PS4 und Xbox One. Dazu bräuchtet ihr zusätzliche Adapter.

Wann kommt der Drücker? Der SN30 Pro+ soll am 7. August erhältlich sein und kann bereits vorbestellt werden.

Wie findet ihr den Drücker für die Nintendo Switch?