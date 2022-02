Der Nintendo eShop hat heute unter dem Namen „Februarfest“ einen großen Sale mit zahlreichen Spielen für Nintendo Switch gestartet, darunter auch einige große Exklusivhits. Offenbar will Nintendo dabei etwas Farbe und menschliche Wärme in den kalten Monat bringen, denn im Fokus stehen vor allem farbenfrohe Spiele und Mehrspieler-Titel. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der interessantesten Angebote kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Deals der Aktion, die noch bis zum 20. Februar läuft, findet ihr hier:

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart gilt schon lange als König der Kartracer und hat diesen Titel auch mit dem achten Teil erfolgreich verteidigt. Dass die Rennspielreihe nach wie vor einen Riesenspaß macht, liegt an den kreativen Items, der über die Jahrzehnte perfektionierten Steuerung und nicht zuletzt am kreativen Design der knallbunten Strecken. Die Deluxe-Version für Nintendo Switch bietet mit 42 Fahrer und 48 Strecken einen gewaltigen Umfang. Neben den Rennen sind natürlich wieder verschiedene Schlachten-Modi wie Ballonschlacht oder Münzenjäger mit dabei. Am meisten Spaß macht Mario Kart 8 wie gewohnt im lokalen Multiplayer, es gibt aber auch Online-Multiplayer und einen Solomodus. Übrigens wurde erst gestern der neue Booster-Streckenpass angekündigt. Mario Kart 8 Deluxe wird also weiterhin unterstützt.

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Bei der Switch-Version von The Legend of Zelda: Link's Awakening handelt es sich um ein Remake des ursprünglich für Game Boy erschienenen Klassikers. Die bunte 3D-Grafik ist komplett neu, aber die alte Top-Down-Perspektive und auch der niedliche Stil wurden beibehalten. Auch das Gameplay ist in weiten Teilen erhalten geblieben, wenn auch natürlich in modernisierter Form. In dem Action-Adventure bekämpfen wir Monster, lösen knifflige Rätsel und erforschen Dungeons. Außerdem bereisen wir als Link, der auf einer mysteriösen Insel gestrandet ist, eine abwechslungsreiche, offene Spielwelt mit Wüste, Gebirge und Zauberwald. Der Kauf lohnt sich für Neulinge ebenso wie für Fans des Originals.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Ein typisches Monster Hunter ist Monster Hunter Stories 2 nicht, denn statt einfach nur riesige Monster niederzumetzeln, sammeln wir hier die Eier und ziehen die geschlüpften Monster groß. Diese führen wir dann in rundenbasierte Kämpfe, in denen wir ihre speziellen Fähigkeiten klug einsetzen müssen. Die Geschichte, die uns auf eine Reise durch die verschiedensten Länder schickt, dreht sich übrigens um ein seltsames Ei, aus dem eine Kreatur schlüpfen könnte, die die Macht besitzt, die ganze Welt zu zerstören. Neben dem Solo-Modus gibt es auch noch lokalen und Online-Multiplayer. Im Nintendo eShop findet ihr eine kostenlose Demo, die euch den Anfang der Story-Kampagne spielen lässt. Der Fortschritt kann in die Vollversion übertragen werden.

Donkey Kong Country Tropical Freeze

Donkey Kong Country Tropical Freeze ist ein klassischer Action-Platformer, der zwar 3D-Grafik, aber trotzdem 2D-Levels bietet. Wir hüpfen durch sechs bunte und abwechslungsreiche Inselwelten, von der Berglandschaft bis zum Mangrovien-Dschungel, und legen uns dabei mit hervorragend animierten Gegnern wie hammerschwingenden Eisbären oder riesigen Haien an. Zu den größten Stärken des Jump&Runs zählen das kreative Leveldesign und die detaillierten Hintergründe. Die Switch-Version enthält mit Funky Kong einen neuen, besonders starken spielbaren Charakter, durch den sich der recht hohe Schwierigkeitsgrad reduzieren lässt. Neben dem Singleplayer gibt es auch lokalen Koop für zwei Spieler*innen.

Xenoblade Chronicles 2

Xenoblade Chronicles 2 ist ein episches Rollenspiel mit einer riesigen und wunderschönen Spielwelt. Wir befinden uns im Land Alrest, in dem die Menschen auf den Rücken riesiger Titanen leben. Als Rex suchen wir nach dem Elysium genannten Geburtsort der Menschheit, der sich in der Mitte Landes über dem Weltenbaum befinden soll. In den Kämpfen werden wir von künstlichen Lebensformen unterstützt, die "Klingen" genannt werden. Das Kampfsystem ist ziemlich komplex und erfordert etwas Einarbeitung, motiviert dafür aber desto länger. Zudem überzeugt Xenoblade Chronicles 2 durch seine enorme spielerische Freiheit und seinen beeindruckenden Umfang von rund 100 Spielstunden.

Splatoon 2

Im Gegensatz zu anderen Online-Shootern geht es in Splatoon 2 nicht darum, einfach nur Feinde abzuschießen. Das Ziel in dem Switch-exklusiven Multiplayerhit ist es, das Spielfeld mithilfe der Farbkanone in die Farbe des eigenen Teams zu tauchen. Dabei können wir zwischen einer menschenähnlichen Form und einer tintenfischähnlichen Gestalt wechseln. Letztere ermöglicht es uns, in hoher Geschwindigkeit durch Gebiete mit der eigenen Farbe zu gleiten. Neben den Teamkämpfen bietet Splatoon 2 noch andere Modi, beispielsweise den Koop-Modus Salmon Run, in dem wir gemeinsam angreifende Lachse abwehren und gegen einen harten Boss kämpfen. Außerdem gibt es eine 27 Levels umfassende Singleplayer-Kampagne.

Overcooked! 2

Overcooked! 2 ist ein hektisches Koop-Spiel, in dem wir im Team mit bis zu vier Spieler*innen ein Restaurant führen. Mit Management schlagen wir uns dabei nicht herum, stattdessen müssen wir gemeinsam den hektischen Küchenalltag meistern. Unsere ungeduldige Kundschaft können wir nur zufriedenstellen, wenn wir gut zusammenarbeiten und die Aufgaben, vom Gemüseschneiden übers Fleischbraten bis hin zum Tellerwaschen, sinnvoll verteilen. Im Vergleich zum ersten Teil gibt es ein paar Neuerungen. So können wir nun Zeit sparen, indem wir uns Zutaten quer durch den Raum zuwerfen. Ebenfalls neu sind die sich dynamisch verändernden Levels. Zum Beispiel kochen wir auf zwei nebeneinander auf einem Fluss treibenden Booten.

The Great Ace Attorney Chronicles

Bei The Great Ace Attorney Chronicles handelt es sich um ein Bundle aus den beiden Spielen The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve, die damit erstmals auf dem westlichen Markt erscheinen. Diesmal spielen wir nicht den aus anderen Ace Attorney-Spielen bekannten Phoenix Wright, sondern seinen Vorfahren Ryunosuke, der im Japan und London des späten 19. Jahrhunderts insgesamt zehn Mordfälle aufzuklären hat. Das Gameplay ist wie gewohnt eingeteilt in Abschnitte, in denen wir nach Beweisen suchen, Zeugen befragen und unsere Schlussfolgerungen ziehen, und die Gerichtsverhandlungen, in denen wir durch dramatische Wortgefechte dafür sorgen, dass die Schuldigen die gerechte Strafe erhalten.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Mario + Rabbids Kingdom Battle gibt es 75 Prozent günstiger. Eine gute Gelegenheit, den ersten Teil noch nachzuholen, bevor in diesem Jahr mit Sparks of Hope der Nachfolger erscheint. In Mario + Rabbids Kingdom Battle tun sich Mario und seine Freunde mit Ubisofts niedlichen Häschen zusammen, um gemeinsam das Pilzkönigreich zu retten. Das Herzstück des Spiel sind die rundenbasierten Kämpfe, in denen wir die individuellen Fähigkeiten unserer Helden miteinander kombinieren müssen, um bestehen zu können. Dazwischen wird das Gameplay durch kleine Rätsel und die Erkundung der hübschen, bunten Spielwelt aufgelockert, in der es jede Menge Schätze zu finden gibt.

Octopath Traveler

Octopath Traveler ist ein klassisches JRPG mit einer hübschen Mischung aus 3D- und Pixelgrafik. Statt einem einzigen spielen wir hier gleich acht verschiedene Helden, von denen jeder über seine eigene, aus acht Kapiteln bestehende Geschichte verfügt. Haben wir ein Kapitel abgeschlossen, können wir zu einer anderen Geschichte wechseln. Außerdem bietet Octopath Traveler ein anspruchsvolles, rundenbasiertes Kampfsystem, in dem wir nicht nur Spezialfähigkeiten sinnvoll einsetzen, sondern auch die verbleibenden Lebenspunkte unserer Gegner richtig einschätzen müssen, da diese nicht angezeigt werden. Das Team hinter dem kreativen Rollenspiel veröffentlicht mit Triangle Strategy übrigens schon bald das nächste große Taktik-RPG.