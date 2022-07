Nintendo Switch - Fire Emblem Warriors: Three Hopes schon jetzt 33% reduziert

Das erst am 24. Juni exklusiv für Nintendo Switch erschienene Fire Emblem Warriors: Three Hopes könnt ihr schon jetzt bei Amazon zu einem stark reduzierten Preis im Angebot bekommen, nämlich für 39,99€ (UVP: 59,99€). Für ein noch so neues Switch-Spiel ist das ein ungewöhnlich günstiges Angebot. Der Deal wurde anscheinend gestern Abend spontan gestartet und ist nicht Teil irgendeiner größeren Aktion. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange er noch gilt.

Was ist Fire Emblem Warriors: Three Hopes?

Gameplay: Wie schon der Vorgänger verbindet auch Fire Emblem Warriors: Three Hopes die Spielwelt von Fire Emblem mit dem Gameplay von Musou-Spielen wie Dynasty Warriors. Ihr bekommt hier also kein Taktik-Rollenspiel wir Fire Emblem: Three Houses, sondern ein Actionspiel, in dem ihr ganze Heerscharen von Feinden niedermetzelt, wobei ihr euch spektakulärer Spezialattacken bedient. Immerhin kommt zwischen den Kämpfen etwas taktischer Tiefgang ins Spiel, wenn wir uns auf der Übersichtskarte eine Strategie für die Eroberung weiterer Regionen überlegen.

Story & Umfang: Bei der Story knüpft Fire Emblem Warriors: Three Hopes eng an Fire Emblem: Three Houses an. Es handelt sich aber nicht um eine direkte Fortsetzung, sondern eher um eine alternative Version der Geschichte. Da ihr euch zu Beginn des Spiels für eines der drei Häuser entscheidet und diese sich nicht nur spielerisch unterscheiden, sondern auch jeweils andere Aspekte der Geschichte offenbaren, lohnt sich mehrmaliges Durchspielen. Schon ein einzelner Playthrough mit einer der Fraktionen kann etwa 30 bis 40 Stunden dauern, ihr bekommt also genügend Spielzeit für euer Geld.

In Tests hat Fire Emblem Warriors: Three Hopes übrigens noch etwas besser abgeschnitten als der Vorgänger. Während das erste Fire Emblem Warriors auf Opencritic auf einen Wertungsschnitt von 75 Punkten kam, liegt die Fortsetzung derzeit bei respektablen 81 Punkten.