Mit dem gestrigen Systemupdate wurde die Nintendo Switch auf die Firmware-Version 10.0.0 gehoben. Neben Änderungen wie die anpassbare Tastenbelegung der Controller, scheint die neue Firmware auch einen kleinen Blick in die Zukunft ermöglicht zu haben. Im Update-Code will ein Dataminer nämlich Hinweise auf das nächste Switch-Modell gefunden haben – und das hat es in sich.

Laut Mike Heskin, der dafür bekannt ist, regelmäßig in Codezeilen abzutauchen, wird seit dem Switch-Update ein neues Hardware-Modell erwähnt: "nx-abcd"

Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

