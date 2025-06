Spieler entdeckt bei Media Markt Mario Kart World mit falschem Preisaufkleber - als er damit an die Kasse geht, bekommt er 30 Euro Rabatt

Mit diesem Aufkleber war das Spiel versehen. (Quelle: Reddit)

Mario Kart World, der erste ganz neue Titel für die Switch 2, schlägt einzeln mit 90 Euro zu Buche und das ist schon eine Hausnummer. Umso mehr hat sich sicherlich eine Person gefreut, die bei Media Markt ganze 30 Euro gespart hat.

Grund dafür war aber kein vom Laden beabsichtigter Rabatt auf das Spiel, sondern ein Aufkleber, der einfach fälschlicherweise auf der Hülle klebte und sich eigentlich klar ersichtlich auf einen anderen Titel bezieht.

Reddit-User bekommt bei Media Markt ordentlich Rabatt aufgrund eines falschen Stickers

Die Story kommt von Reddit-Nutzer oder -Nutzerin nikis711 und wurde inzwischen von den Moderatoren entfernt, allerdings aus nicht ganz klar nachvollziehbaren Gründen. Auf den Screenshots könnt ihr die inzwischen gelöschten Bilder allerdings immer noch sehen:

Das eine Foto zeigt die Hülle, auf der ein Preisaufkleber den Titel mit nur 59,99 Euro auszeichnet. Auf dem anderen ist der Kassenbeleg zu sehen, bei dem die Differenzsumme zu den eigentlich 90 Euro einfach abgezogen wird.

9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Wie ist das passiert?

Dass der falsche Sticker überhaupt auf dem Spiel landen konnte, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. In den Kommentaren verdächtigen einige Communitymitglieder den User, den Sticker selbst von einer anderen Hülle entfernt und hier aufgeklebt zu haben.

Einige Personen geben auch an, damit selbst Erfahrungen gemacht zu haben, einige sogar laut eigener Aussage mit rechtlichen Konsequenzen. Dass wir euch so oder so von solchen illegalen Maschen abraten, dürfte selbstverständlich sein.

Nikis711 weist die Anschuldigungen aber ohnehin von sich und erinnert sich im Nachhinein, das Spiel habe in einer Diebstahl-sicheren Hülle gesteckt, sodass es Kund*innen gar nicht möglich gewesen sei, die Sticker selbst zu tauschen. Dafür gibt es natürlich keine Beweisbilder und wir müssen uns auf das Wort des Users verlassen.

Wie andere Kommentator*innen anmerken, wäre es auch nicht verwunderlich, wenn der Fehler einem der Mitarbeitenden unterlaufen wäre. So was kann schließlich schnell mal vorkommen, besonders wenn eine große Anzahl von Hüllen beklebt werden muss. Dass man bei derart repetitiven Aufgaben leicht ein bisschen unaufmerksam wird, habt ihr womöglich selbst schon mal festgestellt.

So sieht die Rechtslage an der Kasse aus

An der Kasse ist der Irrtum aber nicht unbemerkt geblieben. Dort wurde nicht einfach Street Fighter 6 abgerechnet, auf dem der Aufkleber eigentlich hätte kleben sollen, sondern der Barcode auf der Rückseite gescannt. Dank diesem wurde für Mario Kart World der korrekte Preis von 89,99 Euro erkannt.

Nikis711 hat die Kassiererin allerdings auf den Sticker-Preis hingewiesen und diese hat dann einen Rabatt berechnet, um auf dem Betrag zu landen, der auf dem Aufkleber angegeben war. Das hätte sie allerdings nicht zwingend tun müssen, da es hier eine klare Rechtslage gibt (via focus.de).

Selbst wenn der Fehler ganz klar beim Gschäft liegt, ist erst der an der Kasse ausgegebene Preis bindend, nicht die (falsche) Angabe auf dem Artikel. Die Kassiererin hat in dem Fall also rein aus Kulanz gehandelt.

Andere User warnen aber auch davor, dass es nicht clever sei, zu versuchen, so etwas durchzudrücken; für den Fall, dass andere Kund*innen den Preis vertauscht haben oder der Verdacht doch auf einen selbst fällt.

Habt ihr schon mal von einer falschen Preisauszeichnung profitiert, weil der Rabatt an euch weitergegeben wurde? Oder vielleicht doch eher umgekehrt mehr zahlen müssen als ihr dachtet?