1,99 im eShop: Dieser Nintendo Switch-Schatz macht euch zur Robo-Katze

In Gato Roboto steuert ihr einen Mecha - und zwar als Katze.

Katzenfans aufgepasst! Im Nintendo eShop gibt es aktuell nämlich ein richtig putziges Spiel im Angebot, das euch nicht nur zum flauschigen Vierbeiner macht, sondern euch mit den Pfoten auch noch euren eigenen Mecha steuern lässt. Die Rede ist vom Metroidvania Gato Roboto.

Die wichtigsten Daten:

Spiel : Gato Roboto

: Gato Roboto Wo : Im Nintendo eShop

: Im Nintendo eShop Preis : 1,99 Euro im Angebot (Normalpreis: 7,99 Euro)

: 1,99 Euro im Angebot (Normalpreis: 7,99 Euro) Wie lange läuft das Angebot noch? Bis zum 17. April 2023

Das ist Gato Roboto

0:55 Gato Roboto: Im Jump 'n Run werdet ihr zur Roboter-Katze

Genre : Jump 'n Run

: Jump 'n Run Release : 2019

: 2019 Plattformen: Nintendo Switch, Xbox One, PC

Darum geht's: Gato Roboto ist ein 2D-Jump 'n Run mit Metroidvania-Mechaniken. Das heißt, ihr hüpft, sprintet und schießt euch durch die schwarz-weiß gehaltenen Level, um euren gestrandeten Kapitän und sein abgestürztes Schiff zu finden.

Dabei seid ihr in eurem Mech-Anzug nicht nur ziemlich wendig, sondern besitzt auch ordentlich Schießkraft, um gegen gefährliche Gegner wie die Wächter-Bosse anzutreten. Allerdings könnt ihr euch darauf nicht immer verlassen – denn um weiter zu kommen, müsst ihr auch immer wieder aus dem Mecha springen und euch in Katzenform durch enge Tunnel und Wasserwege schleichen, um spezielle Bereiche zu erkunden.

Typisch für Metroidvanias findet ihr unterwegs auch neue Waffen und Werkzeuge, mit denen ihr stetig neue Abschnitte erreicht. Und was natürlich ebenfalls nicht fehlen darf: Der Miauen-Sound.

Nur ein kurzes Vergnügen

Gato Roboto eignet sich damit besonders für alle, die Spaß an klassischen Jump 'n Runs mit einen witzigen Kniff haben. Allerdings wird es euch mit einer Spielzeit von rund drei bis vier Stunden auch nicht sehr lange beschäftigen. Zwar lässt sich der Titel so bequem an einem Abend durchzocken, aber ein allzu komplexes Metroidvania dürft ihr hier natürlich nicht erwarten.

Was haltet ihr von Gato Roboto, werdet ihr euch das Spiel einmal anschauen?