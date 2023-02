Nintendo Switch: Clevere Neuerung erleichtert euch das Stöbern im eShop

In den digitalen Stores auf unseren Konsolen können wir unter Umständen ganz schön viel Zeit verbringen, wenn wir regelmäßig auf der Jagd nach neuen Spielen und Schnäppchen sind. Im eShop auf der Switch ist die Suche jetzt jedoch dank einer kleinen Änderung ein bisschen weniger umständlich.

Eine kleine Änderung, aber nützlich beim Stöbern

Was sich im eShop kürzlich getan hat, klingt zunächst mal nach einer sehr kleinen Neuerung, doch "klein, aber fein" trifft es hier ziemlich gut, denn es handelt sich um eine Quality of Life-Verbesserung beim Stöbern. Geben wir im Shop auf der Switch einen Suchbegriff ein, spuckt dieser eine Auswahl an passenden Spielen aus.

Bisher war es so, dass diese alle in einer langen vertikalen Reihe angezeigt wurden. Jetzt werden die Ergebnisse nicht mehr in nur einer Reihe präsentiert, sondern in zwei nebeneinander. Das bedeutet, dass wir deutlich weniger scrollen müssen, um zu finden, was wir suchen. Gerade bei Suchen, die uns zu sehr vielen Einträgen führen, ist das eine Erleichterung.

Und so sieht die neue Darstellung in zwei Reihen aus:

