Switch-Geheimtipp im Angebot: Das wohl schönste Spiel aus 2023, das kaum jemand gespielt hat!

Dieses Switch-Spiel lohnt sich schon für die schicke Spielwelt, bietet aber auch kreatives Gameplay. Trotzdem war es kein großer Erfolg.

Manchmal gibt es Spiele, bei denen man sich fragt: Was muss da im Marketing schiefgelaufen sein, dass das kein größerer Erfolg wurde? Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon aus 2023 ist so ein Fall: Ein exklusiv für Nintendo Switch entwickeltes Action-Adventure mit wunderschöner Grafik, kreativem Gameplay und einer bekannten Marke und trotzdem bekam es kaum Aufmerksamkeit.

Das Positive daran: Jetzt könnt ihr Bayonetta Origins bereits sehr günstig im Angebot bekommen. Amazon hat den Preis gerade auf schlappe 27,99€ reduziert, ein hervorragender Deal für einen Switch-Exklusivtitel, der sogar noch relativ jung ist:

Wie lange das Angebot gilt, verrät Amazon übrigens nicht. Der Preis könnte sich also bald wieder ändern.

Bayonetta Origins: Warum es kein Erfolg war und ihr es trotzdem spielen solltet!

3:52 Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon im Gameplay-Trailer

An der Qualität dürfte es nicht gelegen haben, dass Bayonetta Origins zum Release keine großen Wellen geschlagen hat. Zwar ist es nicht ganz in die höchsten Wertungsregionen vorgedrungen, in denen die Bayonetta-Hauptreihe zu Hause ist, aber der internationale Wertungsdurchschnitt, der laut OpenCritic bei 81 Punkten liegt, kann sich trotzdem sehen lassen.

Möglicherweise war auch der sperrige Titel Schuld daran, dass das Marketing für Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon nicht richtig Fahrt aufnahm. Immerhin beschreibt dieser aber die Story recht gut: Ihr erlebt die Vorgeschichte der Bayonetta-Reihe und seid mit der jungen Hexe Cereza unterwegs, die von ihrem Stofftier begleitet wird, welches von einem Dämon besessen ist. In einem verzauberten Wald suchen die beiden nach einer Quelle magischer Kraft.

In Bayonetta Origins steuert ihr die Hexe Cereza und den Dämon Cheshire gleichzeitig.

Möglicherweise haben auch nicht alle auf Anhieb verstanden, wie kreativ und spaßig das Gameplay ist: Ihr steuert nämlich beide Figuren gleichzeitig, mit dem linken Stick Cereza und mit dem rechten ihr Dämonenstofftier. Nur wenn ihr es schafft, die Spezialfähigkeiten beider geschickt zu kombinieren, habt ihr im Kampf eine Chance.

Ein richtiges Hack&Slash-Spiel wie die Hauptreihe ist Bayonetta Origins übrigens nicht. Doch obwohl hier mehr Wert auf Erkundung und kleine Rätsel gelegt wird, bekommt ihr noch immer jede Menge Action geboten. Statt auf Gegnerhorden wird abei aber auf weniger und dafür zähere Feinde gesetzt.

Letztendlich lohnt sich ein Blick auf Bayonetta Origins aber allein schon wegen seiner wunderschönen Spielwelt. Trotz 3D-Grafik verfügt das Spiel über einen stimmungsvollen Bilderbuch-Stil, der stark von der Ästhetik der anderen Bayonetta-Spiele abweicht, aber der perfekte Look ist, um den Zauberwald in Szene zu setzten und eine märchenhafte Atmosphäre zu erzeugen.

