Nintendo Switch - Gerücht: Neues Metroid und Paper Mario kommen 2020

Werfen wir aktuell einen Blick auf die kommenden großen Blockbuster für die Nintendo Switch, dann schaut das Ganze ein klein wenig mau aus. Zwar erwarten uns 2020 mit Animal Crossing: New Horizons, der Definitive Edtion von Xenoblade Chronicles und No More Heroes 3 wirklich vielversprechende Spiele, ein wenig mehr AAA-Futter dürfte es jedoch schon noch sein.

Ein neues Gerücht macht jedoch Hoffnung auf zwei Spiele, die das Switch-Jahr deutlich aufwerten könnten. Die Rede ist von einem neuen, bislang unbekannten Metroid-Spiel und dem Debüt von Paper Mario auf der Hybridkonsole.

Die Informationen stammen vom bekannten Leaker Sabi, der via Twitter Details über zwei Spiele teilte, die noch in diesem Jahr auf der Switch erscheinen sollen. Wie immer gilt jedoch: Genießt das Gerücht mit Vorsicht.

Having looked into it for a bit, I find it reliable enough to complete back the mentions of Paper Mario and Metroid (not prime 4) for 2020. I’ll tweet out the details I back based on talks I had.