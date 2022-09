Nintendo Switch: Jetzt dank Gutschein-Angebot günstig abstauben

Bei Ebay könnt ihr euch gerade die Nintendo Switch günstig sichern. Dank des Gutscheincodes TECHNIKUPGRADE bekommt ihr zehn Prozent zusätzlichen Rabatt, sodass der Preis von 279,99€ auf 251,99€ sinkt. So günstig gibt es die Konsole laut Vergleichsportalen gerade nirgendwo sonst. Der Ebay-Gutschein läuft noch bis zum 14. September. Theoretisch könnte das Angebot natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Da es sich bei dem Händler um Saturn handelt, erscheint das aktuell aber eher unwahrscheinlich.

Der Versand ist kostenlos, egal ob ihr euch die Konsole nach Hause liefern lasst oder sie per Click & Collect in eine Filiale in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt.

Auch Nintendo Switch OLED reduziert

Auch die Nintendo Switch OLED könnt ihr übrigens durch den Gutscheincode TECHNIKUPGRADE günstiger bekommen. Da hier der Normalpreis mit 359,95€ etwas hoch angesetzt ist, lohnt sich der Rabatt zwar nicht ganz so sehr. Trotzdem sind die 323,95€, die die Konsole nun kostet, laut Vergleichsplattformen momentan der günstigste Preis. Das Angebot gilt sowohl für die weiße Version als auch für die Variante in Neon-Rot und Neon-Blau. Händler ist in diesem Fall Sbdirect24 mit 98,5 Prozent positiven Bewertungen auf Ebay.

Weitere Gutschein-Angebote bei Ebay

Natürlich könnt ihr mit dem Gutscheincode TECHNIKUPGRADE noch viele weitere Produkte aus dem Technikbereich 10 Prozent (bis maximal 50€) günstiger bekommen, etwa Smartphones, Tablets und 4K-Fernseher. Ein guter Deal ist beispielsweise der 4K-TV Hisense AE7200F, den ihr in der Größe 55 Zoll schon für 299,70€ bekommt. Das Modell stammt zwar schon aus 2020, bietet aber dank seines VA-Displays das bessere Bild als seine Nachfolger und verfügt über einen niedrigen, fürs Gaming gut geeigneten Input Lag. Die Übersicht über alle Angebote der Aktion findet ihr hier: