Noch vor der großen Eröffnung der gamescom geht Nintendo mit einem eigenen Livestream an den Start. Mit der Indie World-Veranstaltung will Nintendo etwa 20 Minuten lang die neuesten Indie-Spiele und -Neuigkeiten für die Hybrid-Konsole enthüllen.

Was hat Nintendo auf der Indie World angekündigt?

Hotline Miami Collection

Hotline Miami 1 und Hotline Miami 2 erscheinen zusammen für die Nintendo Switch. Im schnellen Action-Spiel müsst ihr die Level von Gegner befreien, doch das ist gar nicht so einfach, denn alle sterben nach einem Treffer! Verfügbar ab heute!

Ori and the blind Forest

Das sympatische Metroidvania-Sidescroller Ori and the blind Forest hat einen neuen Trailer für die Nintendo Switch-Version bekommen. Das bisher Microsoft-Exklusive Spiel gilt unter Fans als echte Empfehlung und erscheint am 27. September für die Nintendo Switch.

Superhot

Superhot erscheint für die Switch. Der Puzzle-Shooter lässt die Zeit nur dann voranschreiten, wenn ihr euch bewegt. Steht ihr still, erlebt ihr die Welt in Superzeitlupe. Das sieht nicht nur stylisch aus, sondern ermöglicht einige coole Rätsel-Passagen. Superhot wird heute im eShop veröffentlicht.

Risk of Rain 2

Im SciFi-Action-Spiel Risk of Rain 2 legt ihr euch mit bis zu drei Spielern mit Aliens an. Das Spiel erscheint im Sommer 2019.

Eastward

Entwickler Chucklefish ist wieder da und veröffentlicht mit Easward ihr neuestes Werk für die Switch. Auß der Vogelperspektive erkundet ihr eine punkte Welt im Pixel-Look, kämpft gegen Roboter und löst Rätsel in einer geheimen Untergrundbasis. Eastward erscheint 2020 für die Nintendo Switch.

Freedom Finger

Der nicht ganz so ernste Titel Freedom Finger ist ein klassischer Shooter, in dem ihr euch von links nach rechts als wütende Faust durch eure Gegner ballert. Mit dabei sind unter anderem der beliebte Sprecher Nolan North (Nathan Drake). Freedom Finger erscheint noch 2019.

Röki

Als kleines Kind verschlägt es euch in Röki in eisige Gefilde. Das Märchen erscheint passenderweise im Winter und überzeugt im Trailer schonmal durch eine sehr schöne und magische Atmosphäre.

Torchlight 2

Das Diablo-ähnliche Torchlight 2 erscheint auch für die Switch und hat einen neuen Trailer spendiert bekommen. Gemeinsam kämpft und lootet ihr euch durch die Fantasy-Welt und bekommt mit der Switch-Version auch ein paar exklusive Items spendiert.

Skater XL

Vor kurzem haben wir noch über Skater XL berichtet, nun kommt es auch für die Nintendo Switch. Zwar hat die grafische Qualität etwas leiden müssen, aber dafür bekommen SKATE-Fans nun eine Alternative auf der Switch! Das ist doch auch mal was. Anders als z.B. in Tony Hawk's Pro Skater steht bei Skater XL Realismus im Vordergrund. Skater XL erscheint 2020 für Nintendo Switch.

Youropa

Schwerkraft ist nicht immer die Selbe. Zumindest in Youropa, das euch als buntes Blob-Männchen Rätsel lösen lässt, die sich steht mit der Schwerkraft eurer Umgebung auseinandersetzen. Das bunte Spektakel lässt euch dementsprechend an Wänden laufen und mehr. Youropa erscheint im Winter 2019.

Dungeon Defenders: Awakened

Mit bis zu vier Spielern im Splitscreen verteidigt ihr im bunten Fantasy-Spiel Dungeon Defenders eure Burgen und Höhlen. Das Spiel erscheint im Februar 2020 zu erst für die Nintendo Switch, bevor später auch andere Plattformen folgen

The Touryst

Im Minecraft-ähnlichen Klötzchen-Look verschlägt es euch in The Touryst in Neongetränkte Urlaubsgebiete. Dort könnt ihr nicht nur an den Strandpromenaden alte Arcade-Spiele spielen, sondern auch im Meer tauchen, erkunden und natürlich jede Menge Rätsel lösen. Release ist im November 2019.

Skellboy

In Skellboy übernehmt ihr die Rolle eines kleines Skeletts. Das besondere ist, dass ihr kurzerhand eure Körperteile austauschen könnt, um eure Fähigkeiten an die entsprechende Situation anzupassen. Grafisch bietet das Spiel einen Mix aus 2D-Charakteren und 3D-Umgebungen.Kommt am 3. Dezember 2019.

Earth Night

Drachen sind cool! Das dachten sich auch die Entwickler von Earth Night und widmen den schlangeähnlichen Kreaturen gleich ein ganzes Spiel. Im Jump'n'Run hüpft, klettert und rennt ihr durch fantastische 2D-Level und reitet auf den mächtigen Kreaturen durch die Luft. Immerhin gilt es eine Drachen-Apokalypse abzuwenden. Earth Night erscheint noch 2019.

Außerdem gab es noch: