Mittlerweile gibt es die Joy-Cons in vielen unterschiedlichen Farben und Sondereditionen. Nintendo erweitert die Farbpalette der Joy-Cons nun um vier neue Pastelltöne, die das Unternehmen passend zum Sommer designt hat. Um welche Farben es sich im Detail handelt, zeigt Nintendo mit einem neuen Bild.

Nintendo Switch bekommt vier neue Joy-Con-Farben spendiert

Wann erscheinen die Joy Cons? Die Controller mit den neuen Pastellfarben wird es ab dem 30. Juni 2023 geben – zumindest in den USA. Wir gehen davon aus, dass der Termin auch für Deutschland gilt, haben zur Sicherheit aber nochmal bei Nintendo nachgefragt und informieren euch in diesem Artikel, sobald wir es sicher wissen.

Was für Farben wird es geben? Die vier neuen Farben sind in Pastelltönen gehalten und stehen im Kontrast zu den sonst so knalligen Farben der anderen Joy-Cons. In einem Tweet präsentiert Nintendo die neuen Farben:

Folgende Farben erweitern die Palette der Joy-Cons:

Pastellpink

Pastelllila

Pastellgrün

Pastellgelb

Kann ich mir ein einheitliches Joy-Con-Set zusammenstellen? Die Joy-Cons wird es nicht in einheitlichen Bundles, sondern in gemischten Varianten geben. Den pastellpinken Controller gibt es zusammen mit dem pastellgelben Joy-Con, während der pastellgrüne Joy-Con mit dem pastelllilanen Joy-Con in einem Paket ist. In jedem Bundle gibt es zusätzlich zwei schwarze Handgelenkschlaufen, die für mehr Sicherheit beim Spielen sorgen.

Außerdem ist jeder Joy-Con nur für eine Seite der Nintendo Switch konzipiert. Den pastellpinken Joy-Con gibt es beispielsweise nur für die linke Seite der Nintendo Switch. Es ist also alleine dadurch schon nicht möglich, auf beiden Seiten der Nintendo Switch die gleiche Farbe anzubringen.

Weitere Joy-Con-Farben von Nintendo findet ihr im folgenden Überblick:

Wie teuer werden die neuen Farben? Im amerikanischen Nintendo Store kostet ein Joy Con-Bundle 79,99 US-Dollar. Es ist davon auszugehen, dass sich der Preis in Europa daran anpassen wird und die Bundles genauso teuer werden wie die zuletzt erschienenen Joy-Cons. Dementsprechend rechnen wir mit einem Preis von 79,99 Euro.

