Falls ihr leidenschaftlich gerne Joy-Con in unterschiedlichen Farben sammelt und ein kleines Vermögen beiseitegelegt habt, solltet ihr euch ein aktuelles Verkaufsangebot nicht entgehen lassen. Auf der Verkaufsplattform Ebay bietet Nintendo-Liebhaber Adam Ash Baker aktuell ein Joy-Con-Paar an, dessen Preis es in sich hat.

Joy-Con im Labo-Stil

Was für Joy-Con sind das? Die Joy-Con, die Baker auf Ebay anbietet, habe eine besondere Karton-Optik. Die Textur der Joy-Con ist rau und an der Seite ist sogar das wellige Muster eines Kartons abgedruckt. Sobald die Joy-Con an der Seite der Nintendo Switch eingesteckt werden, ist sogar die einzigartige bräunliche Farbe kurz auf dem Bildschirm zu sehen.

Wie die Joy-Con aussehen, zeigt Baker auf seinem Youtube-Kanal in einem Video:

Woher hat Baker die Joy-Con? Das besondere Joy-Con-Paar hat Baker im Rahmen eines Nintendo Labo Creator-Contests in den USA gewonnen. Seine Kreation war ein Pinball-Set für zwei Spielende – natürlich aus Kartonmaterial. Daneben gab es eine Nintendo-Jacke und ein Zertifikat, das die Echtheit beweist.

Kein Schnäppchenpreis

Wie teuer sind die Joy-Con? Jetzt kommt der Harken an der Sache: Baker verlangt umgerechnet rund 130.000 Euro für das Paar.

Für diese riesige Summe gäbe es bereits einen schicken Neuwagen oder eben rund 3.700 Jahre Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, wenn ihr euch für die Familienmitgliedschaft entscheiden würdet.

Baker rechtfertigt den Preis damit, dass es nur eine geringe Stückzahl dieser streng limitierten Joy-Con gibt:

Es gibt weniger als 20 dieser Joy-Con weltweit. Nur drei dieser spezifischen Einheiten wurden produziert und für die USA freigegeben. […] Ich bin mir bewusst, dass ich einen extrem hohen Preis verlange. Aber ihr werdet solch ein Exemplar nie wieder im Verkauf sehen, weil sie so selten sind.

Er fügt hinzu, dass es ihm schwerfällt, die Joy-Con zu verkaufen, da sie ihm viel bedeuten. Doch für den richtigen Preis würde Baker sich trotzdem von den Controllern trennen.

Wie ihr das Beste aus euren Joy-Con herausholt, erfahrt ihr durch unseren Ratgeber für das beste Zubehör:

Das ist Nintendo Labo

Nintendo Labo ist ein besonderes Spiel- und Bastelerlebnis für die Nintendo Switch. Mithilfe von Pappkarton-Vorlagen könnt ihr bestimmte Modelle bauen und mithilfe der beigelegten Nintendo Switch-Software interaktiv nutzen. Die Nintendo Labo-Reihe besteht aus mehreren Sets, von der Angel über ein Mini-Piano bis hin zum Roboter ist alles dabei, was das Bastelherz begehrt.

Wie müssten eure Traum-Joy-Con aussehen, damit ihr bereit wärt, so einen Preis zu zahlen?