Nintendo Switch: Letzte Chance auf über 1500 günstige Spiele in den Sommerangeboten

Nur noch bis zum 25. Juni bekommt ihr haufenweise günstige Switch-Spiele in den Nintendo eShop Sommerangeboten.

Nur noch bis Sonntag laufen im Nintendo eShop eShop die Sommerangebote, in denen ihr mehr als 1500 Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommen könnt. Die Auswahl reicht von großen Exklusivhits bis hin zu spannenden Geheimtipps. Zum Abschluss der Aktion stellen wir euch in diesem Artikel zehn Highlights vor, die ihr nicht verpassen solltet. Wer lieber selbst stöbern möchte, kommt durch diesen Link direkt zum Sale:

Kirby und das vergessene Land

9:13 Kirby und das vergessene Land - Test-Video zum ersten echten 3D-Kirby - Test-Video zum ersten echten 3D-Kirby

Das im letzten Jahr erschienene Kirby und das vergessene Land ist das erste Jump&Run, in dem wir den pinken Vielfraß durch eine richtige 3D-Spielwelt steuern. Trotz der neuen Perspektive bleibt das Gameplay den Vorgängern im Wesentlichen treu: Nach wie vor kann Kirby Gegner einsaugen und so ihre Fähigkeiten übernehmen, wodurch er beispielsweise Feuer spucken oder sich in eine Stachelkugel verwandeln kann.

Neu ist, dass Kirby sich auch verschiedene Objekte einverleiben und dann beispielsweise als Auto durch die Welt brausen oder als Automat Dosen verschießen kann. In der Stadt, die als Hub-Welt zwischen den sehr abwechslungsreichen Regionen dient, können wir zudem verschiedene Minispiele freischalten und beispielsweise im Café aushelfen, Angeln gehen oder uns in der Arena nochmals den spektakulären Bossen des Spiels stellen.

Diablo II: Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher

Bei Diablo II: Resurrected handelt es sich um ein Remake, das den über 20 Jahre alten Klassiker auf den aktuellen Stand der Technik bringt. Die isometrische Perspektive bleibt zwar erhalten, aber die Grafik ist komplett neu und mit ihrer höheren Auflösung sowie den vielen neuen Details ein gewaltiger Fortschritt im Vergleich zum Original. Inhaltlich bleibt hingegen fast alles beim Alten, die Erweiterung Lord of Destruction wird aber gleich mitgeliefert.

Das Gameplay des Action-Rollenspiels besteht nach wie vor größtenteils daraus, ganze Horden von Monstern zu schnetzeln. Dabei leveln wir den eigenen Charakter auf und sammeln immer bessere Waffen und Ausrüstung. Durch die sieben verschiedenen Charaktere, die sich sehr unterschiedlich spielen, und durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, die wir nacheinander durchlaufen können, hat Diablo 2 einen sehr hohen Wiederspielwert.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

1:03 The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Nintendo Switch - Trailer zeigt Motion-Control-Steuerung und Zelda-Loot

Den Rollenspielhit The Elder Scrolls V: Skyrim könnt ihr sowohl in der Standard-Version als auch in der Anniversary Edition im Angebot bekommen. Letztere kostet nur 4€ mehr und bietet zahlreiche zusätzliche Inhalte, darunter neue Quests, Dungeons, Bosse und Waffen. Die drei Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn sind auf Nintendo Switch auch schon in der Standard-Version enthalten.

Skyrim ist eines der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten. Seinen Erfolg hat es nicht zuletzt seiner riesigen, offenen Spielwelt zu verdanken, in deren Wäldern, Bergen, Städten und Höhlensystemen es jede Menge Geheimnisse zu entdecken gibt. Zwar besteht unsere Hauptmission darin, das Land vor Drachen zu beschützen, aber am meisten Spaß hat man mit Skyrim, wenn man sich einfach von der eigenen Abenteuerlust leiten lässt.

Xenoblade Chronicles 3

11:42 Xenoblade Chronicles 3 - Test-Video zum Switch-Rollenspiel - Test-Video zum Switch-Rollenspiel

Mit Xenoblade Chronicles 3 bekommt ihr ein episches JRPG, das bei seinem Release im letzten Jahr weltweit Höchstwertungen kassiert hat. Euch wird eine riesige und stimmungsvoll gestaltete Open World sowie eine komplexe Geschichte voller spannender Wendungen geboten. Insgesamt solltet ihr über 100 Stunden fesselnde Unterhaltung bekommen, selbst ohne den Erweiterungspass.

Beim Gameplay überzeugt Xenoblade Chronicles 3 vor allem durch sein gruppenbasiertes Kampfsystem, das taktisch anspruchsvoll, aber trotz seiner Komplexität nicht schwer zu erlernen ist. Durch die 23 Charakterklassen stehen euch viele verschiedene Spielweisen offen. Bei der Erkundung der Spielwelt stoßt ihr zudem auf jede Menge Nebenaktivitäten, die spielerische Abwechslung in den Heldenalltag bringen.

Disney Dreamlight Valley

1:49 Disney Dreamlight Valley: Im Juni-Update steckt viel drin, auch eine geheime Quest

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stile von Harvest Moon oder Stardew Valley, aber mit Charakteren aus Disney- und Pixar-Filmen, von Micky Maus bis hin zu Wall-E. An einem zu Beginn noch recht verwahrlosten Ort sorgt ihr für Ordnung und verwandelt ihn in euer Disney-Traumdorf. Dazu bekommt ihr eine Menge kreativer Möglichkeiten, die von der Landschaftsgestaltung bis zur Inneneinrichtung reichen.

Ihr bleibt aber nicht immer zu Hause, sondern brecht auch zu Abenteuern in anderen Regionen auf. Dort könnt ihr weitere Charaktere aus den Fängen berühmter Disney-Schurken befreien, um sie anschließend bei euch anzusiedeln. Durch Updates kommen immer wieder neue Figuren ins Spiel, seit Release wurden unter anderem schon Charaktere aus Toy Story und König der Löwen hinzugefügt.

Persona 5 Royal

1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Schon die ursprüngliche Version von Persona 5 kann man zu den besten JRPGs aller Zeiten rechnen. Persona 5 Royal setzt sogar noch einen drauf und bietet nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch zahlreiche Zusatzinhalte wie neue Waffen, Gegner-Level und Party-Mitglieder. Nach wie vor spielen wir einen Schüler in Tokio, der die Fähigkeit hat, ins Unterbewusstsein anderer Bewohner der Stadt zu reisen.

Das Spiel ist unterteilt in die Tage, in denen wir den Schulalltag meistern müssen und Nebenjobs nachgehen, und die Nächte, in denen wir in den skurrilen Welten des Unterbewussten spannende Abenteuer erleben. Dabei liefern wir uns zahlreiche Kämpfe, die zwar ganz traditionell rundenbasiert ablaufen, aber sich trotzdem sehr flott spielen. Daneben gehört das stilvolle Anime-Artdesign zu den Highlights des Spiels.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

1:56 Demon Slayer: The Hinokami Chronicles - Neuer Trailer zeigt actionreiche Kämpfe

Demon Slayer ist einer der größten Anime-Hits der letzten Jahre und längst Teil der japanischen Popkultur. Das Spiel zur Erfolgsserie lässt euch in seiner rund zehn Stunden langen Story-Kampagne die erste Staffel sowie den Mugen Train Arc mit allen großen Kampfszenen nachspielen. Der Kern des Fighting Games sind aber die Multiplayer-Duelle, in denen ihr mit 24 Charakteren lokal oder online gegeneinander antretet.

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles ist kein traditionelles 2D-Fighting-Game, sondern findet in frei begehbaren 3D-Arenen statt. Trotzdem setzt es ganz im Stile von Genreklassikern wie Street Fighter auf das Beherrschen von Kombos, gutes Timing bei Spezialattacken und ein hohes Tempo. Die Switch-Version bringt übrigens als Bonus einige Extra-Inhalte mit, darunter Outfits wie die Kimetsu-Schuluniformen.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Sparks of Hope ist der Nachfolger von Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Erneut vereinen Mario und seine Freunde ihre Kräfte mit den niedlichen, aber vorlauten Rabbids aus dem Hause Ubisoft. Diesmal ist es unsere Mission, den sogenannten Sparks beizustehen. Dabei handelt es sich um putzige, sternenförmige Wesen, die uns in den auch diesmal wieder anspruchsvollen Rundentaktikkämpfen unterstützen können.

Das Gameplay bleibt dem Vorgänger im Kern treu: Den Sieg erringen wir nur, wenn wir die Spezialfähigkeiten unserer Charaktere gekonnt ausnutzen und kombinieren. Die Komplexität ist diesmal aber deutlich höher. Es gibt nun nämlich ein motivierendes Fortschrittssystem mit individuellen Skilltrees, durch die wir jede der Figuren unseren persönlichen Vorlieben entsprechend weiterentwickeln können.

Monster Hunter Rise

9:49 Monster Hunter Rise - Video zum neuen Serienteil für Switch

Wie in den Vorgängern ist auch in Monster Hunter Rise der Name Programm: Wir begeben uns auf die Jagd nach riesigen und sehr kreativ gestalteten Monstern, um diese in spektakulären Bosskämpfen zu erledigen. Ähnlich wie in Diablo 2 entsteht die hohe Langzeitmotivation dabei nicht zuletzt durch die Suche nach immer besserer Ausrüstung, aber auch das fordernde und temporeiche Kampfsystem überzeugt.

Ein paar Neuerungen im Vergleich zu den Vorgängern hat Monster Hunter Rise auch zu bieten. Mit den Seilkäfern könnt ihr euch nun durch die Luft schwingen und Monster einfangen. Außerdem gibt es jetzt Events, in denen ihr ein Dorf gegen Monsterangriffe verteidigen müsst. In den Sommerangeboten des Nintendo eShop bekommt ihr übrigens auch die große Erweiterung Sunbreak günstiger, die euch eine ganz neue Region erkunden lässt.

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

It Takes Two ist ein herzerwärmendes und kreatives Koop-Abenteuer, das ihr ausschließlich zu zweit spielen könnt, sei es online oder lokal an einer Konsole. Ihr schlüpft in die Rolle eines Ehepaars, das sich scheiden lassen wollte, aber plötzlich in kleine Puppen verwandelt wurde. Um ihre alten Körper wiederzubekommen, müssen sich nun beide gemeinsam auf ein waghalsiges Abenteuer begeben und dabei zwangsweise zusammenarbeiten.

It Takes Two hat weltweit hervorragende Wertungen bekommen, auch wir haben im GamePro-Test stolze 90 Punkte vergeben. Grund dafür ist neben dem hübschen Animationsfilm-Look vor allem die spielerische Vielfalt: Zwar ist It Takes Two im Grunde ein Action-Plattformer, es wechselt jedoch ständig das Genre und wird etwa zu einem Fighting Game oder einem Flugsimulator. Noch dazu gibt es zahlreiche Minispiele.

Nintendo eShop: Über 1500 weitere Sommerangebote

Wie gesagt, handelt es sich bei den hier vorgestellten Spielen nur um eine kleine Auswahl aus den über 1500 Sonderangeboten, die ihr noch bis Sonntag im Nintendo eShop finden könnt. Es lohnt sich also definitiv, selbst nochmal einen Blick auf den riesigen Sale zu werfen. Dieser Link bringt euch dorthin: