Bisher gab es die Switch Lite in Koralle, Gelb, Grau und Türkis zu kaufen, nun soll eine weitere Farbe dazukommen. Nintendo hat mit der blauen Switch Lite eine weitere Farbvariante der mobilen Konsole angekündigt. Uns hat sie direkt ein wenig nostalgisch gemacht, lässt sie uns doch an den Nintendo GameCube denken. Gut, so ganz identisch ist die Farbe nicht. Doch auch wenn der GameCube noch ein bisschen mehr in die Lila-Richtung ging, so kommt die neue Switch Lite dem schon ziemlich nahe.

Ab wann gibt es die neue Switch Lite? Ab dem 07. Mai könnt ihr euch die blaue Version der Switch Lite holen, dann ist die Konsole nämlich im Handel erhältlich.

Bis auf die Farbe alles gleich

Technisch bleibt beim neuen Farbmodell alles beim alten, es gibt also keine explizit erwähnten Verbesserungen der blauen Variante. Wodurch sich die Switch Lite generell auszeichnet und was die wichtigsten Unterschiede zum "großen" Modell sind, könnt ihr im Test von Dennis nachlesen:

29 3 Mehr zum Thema Die Switch Lite im Check: Für wen sich der Kauf lohnt

Die Switch erschien ursprünglich im März 2017 und hat sich seitdem zu einer absoluten Erfolgsgeschichte für Nintendo entwickelt. Die enorme Popularität der Konsole war unter anderem auch der Grund dafür, dass im Jahr 2019 ein kleineres Handheld-Modell mit dem Zusatz "Lite" veröffentlicht wurde.

Wie gefällt euch die Neue Switch-Farbvariante? Würdet ihr euch die blaue Version holen oder wünscht ihr euch eine andere Farbe?