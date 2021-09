Samsung EVO Plus mit 512 GB bei Saturn

In den Weekend Deals bei Saturn bekommt ihr gerade die Samsung EVO Plus mit 512 GB für 49,99 Euro (UVP: 79,99 Euro). Saturn ist damit laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand der derzeit günstigste Anbieter, nach Angaben von Idealo war die Speicherkarte überhaupt noch nie günstiger zu bekommen. Falls ihr die Karte nicht zu einem Shop in eurer Nähe bestellen und dort selbst abholen könnt, kommen aber noch 2,99 Euro Versandkosten dazu.

Die Samsung EVO Plus bietet eine Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s und ist damit gut für die Nintendo Switch geeignet, die lediglich mindestens 60 MB/s benötigt. Außerdem handelt es sich bei der EVO Plus um eine Karte der UHS-Klasse U3, was bedeutet, dass sie auch über eine hohe Schreibgeschwindigkeit verfügt, die zum Aufnehmen von 4K-Videos ausreicht. Für die Switch ist die Schreibgeschwindigkeit allerdings weniger wichtig.

SanDisk Ultra mit 512 GB bei Amazon

Alternativ könnt ihr bei Amazon die SanDisk Ultra A1 mit 512 GB für 52,90 Euro (UVP: 102,99 Euro) bekommen. Wenn man bei Saturn die Versandkosten einberechnet, liegen die beiden Angebote also fast gleichauf. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr die SanDisk Ultra gerade nirgendwo günstiger als bei Amazon.

Die SanDisk Ultra bietet eine maximale Lesegeschwindigkeit von 120 MB/s und ist damit ebenfalls sehr gut für die Nintendo Switch geeignet. Bei der Schreibgeschwindigkeit ist sie der Samsung EVO Plus allerdings deutlich unterlegen, da es sich lediglich um eine Karte der UHS-Klasse U1 handelt. Zum Aufnehmen von 4K-Videos ist sie damit nicht geeignet. Beim Einsatz in der Switch ist der Unterschied zwischen den beiden Karten jedoch gering.

In unserer Kaufberatung könnt ihr mehr darüber erfahren, worauf ihr beim Kauf von MicroSD-Speicherkarten für die Nintendo Switch achten solltet:

