Nintendo Switch jetzt im Monster Hunter Rise Bundle zum Bestpreis holen

Bei Expert gibt es gerade die Nintendo Switch in der Monster Hunter Rise Edition günstig im Angebot, nämlich für 299€. Laut Vergleichsplattformen gab es diese Version der Konsole überhaupt noch nie so günstig. Der Abstand zum zweitgünstigsten Anbieter beträgt momentan mehr als 60€, der Versand ist kostenlos. Expert macht bisher keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Hier geht’s zum Deal:

Das Paket enthält nicht nur die Switch-Konsole in einem ausgesprochen hübschen Design, sondern liefert euch auch noch die Vollversion des Spiels als Download-Code inklusive Deluxe Kit DLC und weiteren Bonusinhalten.

Bei der Konsole handelt es sich um die Version aus 2019, ein OLED-Display bekommt ihr hier also nicht. Das Design zeigt eine große, goldfarbene Abbildung des Monsters Magnamalo auf der Vorderseite der Docking-Station. Dazu kommen diverse Verzierungen an den Joy-Con Controllern und auf der Rückseite der Switch. Von den wenigen goldenen Stellen abgesehen ist die Konsole größtenteils in Schwarz, Grau und Weiß gehalten, weshalb sie trotz der vielen verschnörkelten Symbole eine gewisse schlichte Eleganz ausstrahlt.

In Monster Hunter Rise geht es wie schon in den Vorgängern darum, dass wir Jagd auf gigantische Kreaturen machen und dabei Beute sammeln, die wir zum Herstellen immer besserer Ausrüstung verwenden. Das Kampfsystem ähnelt dem von Monster Hunter World. Monster Hunter Rise hat aber auch eigene Ideen, wie die neuen Seilkäfer, mit denen wir uns durch die Luft schwingen, oder die Randale-Events, in denen wir das Dorf mithilfe von Verteidigungsanlagen vor mehreren riesigen Monster gleichzeitig beschützen. Falls ihr noch mehr wissen wollt, solltet ihr euch unseren Test ansehen:

