Die kalte Jahreszeit beginnt, in der man die Abende gerne zu Hause im warmen Wohnzimmer mit der Familie oder guten Freunden verbringt. Auf Nintendo Switch gibt es eine ganze Menge Spiele, die dank ihres spaßigen lokalen Multiplayer-Modus perfekt sind für solche gemütlichen Couch-Abende (obwohl sich die meisten auch online spielen lassen). Zehn davon stellen wir euch in diesem Artikel kurz vor:

Mario Party Superstars

Mario Party Superstars liefert eine Art Best of der Klassiker der Reihe, indem es 100 beliebte Minispiele aus der N64- und der Gamecube-Ära auf Nintendo Switch bringt. In diesen rasen wir beispielsweise in einer Lore über Abgründe voll brodelnder Lava oder formen riesige Schneekugeln. Außerdem bekommen wir fünf Spielbretter aus der N64-Zeit in einer hübschen, zeitgemäßen Version. Mit dabei ist etwa die Geburtstagstorte aus dem allerersten Mario Party. Das Spielprinzip funktioniert wie gewohnt: Wir ziehen unsere Figur wie in einem Brettspiel über das Spielfeld und müssen je nachdem, wo wir landen, verschiedene Herausforderungen meistern. Das funktioniert sowohl lokal gemeinsam an einer Konsole als auch im Online-Multiplayer.

Overcooked! All You Can Eat

Mit Overcooked! All You Can Eat bekommt ihr das vollständige Paket, also Overcooked! und Overcooked! 2 mit allen Zusatzinhalten, was für einen gigantischen Umfang von über 200 Levels sorgt. Außerdem könnt ihr den ersten Teil nun nicht nur im lokalen Koop, sondern auch im Online-Multiplayer spielen. Bei Teil 2 ging das schon von Anfang an. In Overcooked! führen wir gemeinsam im Team ein Restaurant und erleben dabei den hektischen Küchenalltag. Nur dann, wenn wir alle Aufgaben vom Gemüseschneiden übers Fleischbraten bis hin zum Tellerwaschen klug verteilen und gut zusammenarbeiten, haben wir eine Chance, unsere ungeduldige Kundschaft zufriedenzustellen und den Highscore zu knacken.

Big Brain Academy: Kopf an Kopf

In dem erst am 3. Dezember erschienenen Knobelspiel Big Brain Academy: Kopf an Kopf tretet ihr gegen Freunde oder die Familie an, um herauszufinden, wer über den schärfsten Verstand verfügt. Dabei könnt ihr aus 20 Aufgaben wählen, die in fünf Kategorien eingeteilt sind: Vision, Memoria, Analyse, Algebra und Piktura. Euer Gedächtnis wird also ebenso auf die Probe gestellt wie eure Fähigkeiten im Rechnen oder euer räumliches Denken. Dabei lässt sich der Schwierigkeitsgrad in fünf Stufen einstellen, von "Anfänger" bis "Elite", sodass auch Kinder ihren Spaß haben können. Falls ihr euch davon vor dem Kauf selbst überzeugen möchtet, findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo mit einer kleinen Auswahl an Aufgaben.

Minecraft Dungeons

Minecraft Dungeons übernimmt zwar den Look des Originals, hat spielerisch aber nicht viel damit zu tun. Ums Bauen und ums Crafting geht es hier nicht, stattdessen handelt es sich um ein actionreiches Hack&Slash-Rollenspiel im Stile eines Diablo. Wir kämpfen also gegen Massen an Monstern und sammeln Beute und besser Ausrüstung. Letztere können wir nach und nach mithilfe von Verzauberungspunkten verbessern. Im Vergleich zur Konkurrenz zeichnet sich Minecraft Dungeons vor allem durch seine abwechslungsreichen Levels aus, die von finsteren Minen über giftige Sümpfe bis hin zu Tempeln in der Wüste reichen. Diese Gebiete können wir entweder lokal oder online im Koop in einer Gruppe von bis zu vier Spieler*innen erforschen.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart gilt schon lange als der König der Kartracer und daran hat sich auch mit dem achten Teil der Reihe nichts geändert. Dieser war schon auf Wii U ein Hit, ist aber in der Deluxe-Version auf Nintendo Switch noch besser. Das liegt nicht nur an technischen Verbesserungen, sondern auch am gewaltigen Umfang: Alle 48 Strecken und 37 Fahrer aus dem Original und den Erweiterungen sind enthalten, darüber hinaus gibt es fünf neue Fahrer und neue Arenen für den beliebten Schlachtenmodus. Ansonsten setzt Mario Kart 8 Deluxe auf das bewährte Konzept: Auf bunten Kursen liefern wir uns spannende Rennen, die durch Geschick und den klugen Einsatz der Items entschieden werden. Das können wir online, aber auch lokal an einer Konsole im Splitscreen-Modus tun.

TowerFall

TowerFall ist ein Partyspiel in 2D-Retrooptik, in dem sich bis zu vier Spieler*innen im lokalen Multiplayer gegenseitig mit Pfeil und Bogen abschießen. Das klingt simpel, aber da nur wenige Pfeile zur Verfügung stehen, sollte man sich jeden Schuss gut überlegen. Außerdem kann man Gegnern in den Rücken fallen, denn wenn die Spielfigur den Bildschirm auf einer Seite verlässt, taucht sie auf der anderen wieder auf. Zusammen mit verschiedenen Power-Ups und Pfeiltypen sorgt das für erstaunlichen taktischen Tiefgang. Es gibt auch einen Koop-Modus, in dem wir uns gemeinsam Monsterhorden und knallharten Bossen stellen. Die Switch-Version bietet alle Inhalte aus TowerFall Acension und der Erweiterung Dark World.

WarioWare: Get It Together!

In WarioWare: Get It Together! müssen wir uns entweder allein oder zu zweit im lokalen Koop im mehr als 200 skurrilen Mikrospielen beweisen. Diese reichen vom Ausdrücken einer Zahnpastatube über das Zusammenbauen von Robotern bis hin zur Achselhaarentfernung. Die Story-Kampagne dreht sich um Spieleentwickler Wario, der gemeinsam mit seinen Freunden in sein eigenes Videospiel hineingezogen wurde und nun daraus zu entkommen versucht. Es gibt mehr als ein Dutzend spielbarer Charaktere, die über individuelle Fähigkeiten verfügen. So kann etwa 5-Volt ihren eigenen Körper verlassen und heftige Explosionen auslösen, während Wario selbst einen Raketenrucksack besitzt. Das ermöglicht völlig unterschiedliche Spielweisen.

Unravel Two

Im Puzzleplatformer Unravel Two hüpft das niedliche Wollknäuelmännchen Yarny erneut durch hübsche Landschaften. Diesmal ist es dabei aber nicht allein, sondern wird von einem zweiten, ebenso niedlichen Wollknäuelfigürchen begleitet. Das ermöglicht neue Gameplay-Mechaniken. Beispielsweise kann sich ein Wollknäuel am Faden des anderen über Abgründe schwingen. Unravel Two lässt sich zwar auch allein spielen, indem man zwischen beiden Figuren hin und her wechselt. Mehr Spaß macht es aber natürlich, wenn ihr das Abenteuer zu zweit im lokalen Koop angeht, dabei gut zusammenarbeitet und gemeinsam die wunderschönen Hintergründe, die schicken Animationen und die stimmungsvolle Musik genießt.

51 Worldwide Games

Bei 51 Worldwide Games handelt es sich um eine Sammlung von 51 Brett- und Gesellschaftsspielen, darunter beispielsweise Klassiker wie Backgammon, Halma und natürlich Schach, die vor allem Köpfchen erfordern. Aber auch Spiele wie Darts, Bowling, Billard oder Air-Hockey, bei denen Geschicklichkeit eine große Rolle spielt, sind mit dabei, ebenso wie kleine Spiele für Zwischendurch, beispielsweise Käsekästchen. Ihr könnt entweder lokal miteinander spielen oder euch im Online-Multiplayer mit dem Rest der Welt messen. Falls ihr das vor dem Kauf erst mal ausprobieren möchtet, könnt ihr euch im Nintendo eShop die kostenlose Demo mit den Spielen Domino, Viererreihe, Präsident und Autorennbahn holen.

Just Dance 2022

Erst im November ist mit Just Dance 2022 die jüngste Version der beliebten Tanzspielreihe erschienen. Mit dabei sind 40 neue Tracks, unter anderem von Billie Eilisch, Taylor Swift, DuaLipa, Ciara und Imagine Dragons. Mit dem enthaltenen Probemonat bei Just Dance Unlimited bekommt ihr Zugriff auf über 700 weitere Songs. Im lokalen Koop an einer Konsole könnt ihr eure Tanzkünste mit denen eurer Freunde messen. Alternativ könnt ihr online auf dem World Dance Floor gemeinsam mit der ganzen Welt tanzen oder auch alleine im Sweat-Modus euer persönliches Trainingsprogramm starten und Kalorien verbrennen, um euch während der Wintermonate zu Hause fit zu halten.