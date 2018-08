Nur zwei Wochen nach der Nintendo Direct zu Super Smash Bros. Ultimate und nur wenige Tage nach Enthüllungen der "Indie Highlights", plant Nintendo schon das nächste Livestream-Event.

In der nächsten Woche geht der Nindies Showcase Summer 2018 an den Start und wird uns Updates zum Indie-Bereich der Nintendo Switch geben.

Auf Twitter gab Nintendo bekannt, dass der Livestream am Dienstag, dem 28. August, um 18 Uhr deutscher Zeit an den Start gehen wird.

Tune in 8/28 at 9am PT for a new #Nindies Showcase video presentation highlighting multiple unannounced indie games coming to #NintendoSwitch!



Watch it live here: https://t.co/qcN9TpZwnp pic.twitter.com/JwjO7PEGjg